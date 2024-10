Jürgen Klopp beim Abschied in Liverpool. Bild: keystone

Klopp kehrt zurück in den Fussball – sein neuer Arbeitgeber ist umstritten

Jürgen Klopp steht vor der Rückkehr ins Fussballgeschäft – aber nicht als Trainer. Der Deutsche soll eine führende Rolle bei Red Bull übernehmen.

Im Sommer endete die erfolgreiche Ära von Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool. Die «Reds» hatte er 2020 zum ersten Mal nach drei Jahrzehnten wieder zum englischen Meister gemacht, schon im Jahr zuvor führte er sie zum Triumph in der Champions League.

Jürgen Klopps grösste Erfolge 1 / 11 Die grössten Erfolge von Jürgen Klopp Der Deutsche Jürgen Klopp ist einer der erfolgreichsten Fussballtrainer der Neuzeit. quelle: epa/efe / kiko huesca

In den letzten Wochen und Monaten gönnte sich Klopp eine Auszeit vom Fussball. Doch ab Anfang nächstes Jahr, also in weniger als drei Monaten, wird er zurück sein. Laut übereinstimmenden Berichten der «Bild»-Zeitung und vom TV-Sender «Sky» heuert Klopp bei Red Bull an. Dort soll er ab 1. Januar 2025 als «Global Head of Soccer» tätig sein, also als Obersportchef aller Fussballklubs, die zum Imperium des Energydrinkherstellers gehören.

Eine Tätigkeit auf so einer Position hatte Klopp angedeutet, als Schluss war in Liverpool. Damals sagte der 57-Jährige zur möglichen nächsten Trainer-Station: «Kein Klub, kein Land für das nächste Jahr. Das kann ich versprechen.»

Bestätigung noch am Mittwoch?

Red Bull unterhält Klubs in zahlreichen Ländern. Am erfolgreichsten ist die Firma in Leipzig, wo es aufgrund der Regularien als Rasenballsport Leipzig antreten muss. Ein «Zulieferer» ist die Filiale in Salzburg, andere Teams unterhält Red Bull in New York, Brasilien (Bragantino) oder Japan (Omiya Ardija). Zuletzt erfolgte im Sommer mit einer Minderheitsbeteiligung der Einstieg bei Leeds United.

Klopp soll den Berichten zufolge sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein Netzwerk einbringen und bei Red Bull mithelfen, die richtigen Trainer und Spieler zu verpflichten, sowie Strategien festzulegen. Weder Klopp noch Red Bull wollten die Informationen bestätigen, angeblich soll aber noch heute Mittwoch die offizielle Verkündung der Zusammenarbeit erfolgen. (ram)