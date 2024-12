Yann Sommer kassiert gegen Leverkusen sein erstes Gegentor in dieser Champions-League-Saison. Bild: www.imago-images.de

Xhaka schlägt Sommer im Schweizer Duell – Befreiung für Real und PSG

Real Madrid kommt in der 6. Runde der Champions-League-Ligaphase zum dringend benötigten Sieg. Der Titelverteidiger gewinnt bei Atalanta Bergamo 3:2. Auch Leverkusen, PSG und Bayern siegen.

Leverkusen – Inter 1:0

Im Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand fiel das Tor zum 1:0-Sieg der Deutschen in der 90. Minute. Nordi Mukiele bezwang als erster Spieler in dieser Ligaphase Yann Sommer im Tor von Inter. Der Sieg des von Granit Xhaka angeführten Bundesligisten war verdient. Schon in den ersten Minuten der Partie rettete die Latte für den geschlagenen Sommer im Tor des italienischen Meisters.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Bayer Leverkusen - Inter Mailand 1:0 (0:0)

SR Vincic.

Tor: 90. Mukiele 1:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Inter Mailand mit Sommer.

Atalanta – Real Madrid 2:3

Ein Doppelschlag in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit brachte Real Madrid den Erfolg beim Leader der italienischen Serie A. Vinicius Junior (56.) und Jude Bellingham (59.) überraschten mit ihren Toren Atalanta Bergamo, das kurz vor der Pause durch einen von Charles De Ketelaere verwandelten Penalty zum 1:1 gekommen war und später durch Ademola Lookman zum 2:3 verkürzte.

Die Spanier zogen damit auf schwierigem Terrain, bei den zuletzt neunmal in Folge siegreichen Bergamasken, den Kopf aus der Schlinge. Ein Teil dazu trug auch der oft kritisierte Kylian Mbappé bei. Er traf mit seinem 50. Champions-League-Tor zum 1:0, bevor er noch in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Atalanta Bergamo - Real Madrid 2:3 (1:1)

SR Marciniak.

Tore: 10. Mbappé 0:1. 45. De Ketelaere (Penalty) 1:1. 56. Vinicius Junior 1:2. 59. Bellingham 1:3. 65. Lookman 2:3.

Schachtar – Bayern 1:5

Der wieder bestens auf Kurs liegende FC Bayern München kam gegen Schachtar Donezk in Gelsenkirchen nach frühem 0:1-Rückstand zum 5:1-Erfolg. Konrad Laimer und Thomas Müller trafen vor der Pause, Jamal Musiala und zweimal Michael Olise danach.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Schachtar Donezk - Bayern München 1:5 (1:2)

SR Meler.

Tore: 5. Kevin 1:0. 11. Laimer 1:1. 45. Müller 1:2. 70. Olise (Penalty) 1:3. 87. Musiala 1:4. 93. Olise 1:5.

Salzburg – PSG 0:3

Paris Saint-Germain, das zweite stark unter Druck stehende Schwergewicht, meldete sich nach zwei Niederlagen in Folge zurück im Rennen um die K.o.-Runden-Plätze. Die Portugiesen Gonçalo Ramos und Nuno Mendes sowie der junge Désiré Doué trafen zum 3:0-Sieg in Salzburg.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Salzburg - Paris Saint-Germain 0:3 (0:1)

SR Oliver.

Tore: 30. Gonçalo Ramos 0:1. 72. Nuno Mendes 0:2. 85. Doué 0:3.

Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (Ersatz).

Leipzig – Aston Villa 2:3

RB Leipzig ist als erstes Team im neuen Champions-League-Modus offiziell eliminiert. Die Deutschen können die K.o.-Phase der besten 24 Teams nach der 2:3-Heimniederlage gegen Aston Villa nicht mehr erreichen. Zwei Mal konnte Leipzig eine Führung der englischen Gäste ausgleichen. Das Tor zum 2:3 in der 85. Minute von Barkley blieb dann unbeantwortet.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Leipzig - Aston Villa 2:3 (1:1)

SR Mariani.

Tore: 3. McGinn 0:1. 27. Openda 1:1. 52. Duran 1:2. 62. Baumgartner 2:2. 85. Barkley 2:3.

Brügge – Sporting 2:1

Brügge holt mit einem 2:1-Heimsieg gegen Sporting Lissabon drei wichtige Punkte. Die Belgier jubelten dank einem späten Tor von Nielsen. Dank diesen drei Punkten ist Brügge im Kampf um die K.o.-Phase wieder mittendrin.

FC Brügge - Sporting Lissabon 2:1 (1:1)

SR Taylor.

Tore: 3. Geny Catamo 0:1. 24. Eduardo Quaresma (Eigentor) 1:1. 83. Nielsen 2:1.

Bemerkungen: FC Brügge mit Jashari.

Brest – Eindhoven 1:0

Weiterhin hervorragend auf Kurs ist das französische Stade Brest mit dem Schweizer Edimilson Fernandes. Dank des 1:0-Heimsieges gegen PSV Eindhoven dürfen sich die Brettonen weiterhin berechtigte Hoffnungen auf einen direkten Achtelfinal-Einzug machen. Das einzige Tor des Spiels erzielte Julien Le Cardinal kurz vor der Pause.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Brest - PSV Eindhoven 1:0 (1:0)

SR Sanchez Martinez.

Tor: 43. Le Cardinal 1:0.

Bemerkungen: Brest mit Fernandes.

Girona – Liverpool 0:1

Der FC Liverpool gewinnt auch sein sechstes Spiel in der laufenden Champions League. Der bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Leader der Premier League siegt auswärts gegen Girona mit 1:0.

Ein von Mohamed Salah verwandelter Penalty nach etwas mehr als einer Stunde sorgte für den Unterschied in Katalonien. Der formstarke Ägypter steht in dieser Saison bei 16 Toren und 12 Assists in 22 Partien. Im Tor der Liverpooler sorgte der von einer zweimonatigen Verletzungspause zurückgekehrte Alisson für den fünften Zu-Null-Sieg der Engländer in der Ligaphase.

Girona FC - Liverpool 0:1 (0:0)

SR Bastien (FRA).

Tor: 63. Mohamed Salah (Penalty) 0:1.

Zagreb – Celtic 0:0

Keine Tore gab es im Duell zwischen Dinamo Zagreb und Celtic Glasgow. Trotz der Nullnummer wahren sich beide Teams die Chancen, die Qualifikation für die K.o.-Phase zu schaffen.

Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow 0:0

SR Zwayer (GER). (abu/sda)