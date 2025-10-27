trüb und nass
El Clasico: Vinicius Junior rastet gegen Barcelona aus

Real Madrid&#039;s Vinicius Junior complains to the becns as he is substituted during a La Liga soccer match between Real Madrid and Barcelona in Madrid, Spain, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Bernat ...
Vinícius Junior verstand seine Auswechslung überhaupt nicht.Bild: keystone

Vinícius rastet bei der Auswechslung aus – danach zofft er sich mit Lamine Yamal

Der prestigeträchtige Erfolg der «Königlichen» im Topspiel gegen den FC Barcelona wird von einem Ausraster überschattet. Denn Vinícius Júnior war in seinem Ärger kaum zu bremsen. Ziel seiner Wut: Ausgerechnet Real-Trainer Xabi Alonso. Der hat nun reagiert.
27.10.2025, 07:2527.10.2025, 07:25

2:1 im Clásico gegen den FC Barcelona gewonnen, den Vorsprung auf die Katalanen in der Tabelle auf nun fünf Punkte ausgebaut – eigentlich war es ein mehr als erfolgreicher Sonntagnachmittag für Real Madrid. Wenn da nicht die Aufregung um Vinícius Júnior wäre. Denn der brasilianische Superstar verursachte einen Eklat im Spiel.

Die 72. Minute im Estadio Santiago Bernabéu: Real-Trainer Xabi Alonso wechselt zweimal. Für Fede Valverde kommt Dani Carvajal in die Partie – und dazu bringt Alonso den Angreifer Rodrygo für Vinícius Júnior. Und das gefällt dem 25-Jährigen überhaupt nicht. Immer wieder deutet er völlig konsterniert auf sich selbst, gestikuliert: «Ich?» – und läuft fast aufreizend langsam zur Auswechslung, schimpft dabei vor sich hin, klatscht mit seinem Landsmann Rodrygo ab. Aber: Alonso und der Angreifer würdigen sich keines Blickes.

Vinícius Júnior reacted angrily to being subbed off, heading straight to the tunnel instead of the bench.
Grosser Frust bei Vinícius nach der Auswechslung.

Auch beim Gang auf die Real-Bank zeterte der brasilianische Nationalspieler noch weiter, verschwindet dann doch im Kabinengang. Doch das war noch nicht alles.

Als es nach Abpfiff zu hitzigen Szenen auf dem Platz zwischen den Spielern beider Mannschaften kam, war Vinícius wieder voll dabei – und konnte nur mit Mühe davon abgehalten werden, auf Barcelonas Lamine Yamal loszugehen.

Alonso selbst gab sich nach der Partie diplomatisch: «Ich möchte mich auf die schönen, guten Dinge im Spiel konzentrieren. Wir haben es gut gemacht und Vini hatte einen grossen Anteil daran», erklärte der 44-Jährige im spanischen Fernsehen. Allerdings kündigte Alonso dann doch noch mögliche Folgen an: «Wir werden über seine Reaktion sprechen, ganz sicher. Wir werden das unter uns tun.» (riz/tonline)

Real Madrid gewinnt Clasico + Direkt verwandelte Ecke in England + ManCity verliert

