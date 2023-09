Warum das YB-Trikot in der Champions League problematisch ist

Hier siehst du Champions League und Co. in dieser Woche im Free-TV

Der Grund laut «L'Equipe»: Die Firma Plus500, deren Logo auf dem YB-Trikot zu sehen ist, bietet einen Investitionsdienst für Finanzkontrakte an, die von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) als sehr riskant eingestuft werden. Seit Ende 2016 ist solche Werbung in Frankreich bei Sportwettkämpfen verboten. Beim Sponsor Plus500 handelt es sich um eine Finanztransaktionsplattform mit Sitz in Zypern.

In Frankreich besitzt beIN Sports die Mehrheit der Übertragungsrechte für die Champions League. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, hat beIN angekündigt, 13 Spiele pro Spieltag zu übertragen, anstatt der üblichen 14. Dieses eine Spiel weniger ist das Spiel der Young Boys. Die Partien des einzigen Schweizer Vereins, der an der Königsklasse teilnimmt, werden von beIN nie übertragen (auch nicht von Canal oder RMC), egal ob gegen Leipzig, Manchester City oder Roter Stern Belgrad.

Zugs Fehlstart provoziert Fragen – zu weich und ein Goalie-Problem?

Zug hat die ersten zwei Spiele verloren. Eigentlich nur ein kurzes Ruckeln im Maschinenraum und kein Grund zur Ursachenforschung. Oder sehen wir erste, ganz feine Anzeichen eines Problems?

Zum ersten Mal seit elf Jahren haben die Zuger die beiden ersten Spiele der Qualifikation verloren: Im Herbst 2012 zum Saisonauftakt 0:3 auf eigenem Eis gegen Lugano und in der zweiten Runde folgte eine Niederlage (2:5) in Ambri. Nun sind es zum Auftakt die Niederlagen gegen Kloten (3:6) und in Biel (1:2). Im Blick zurück ist dieser missglückte Saisonstart kein Grund zur Sorge: Die Zuger haben die Qualifikation im Frühjahr 2013 auf dem 3. Platz beendet und im Halbfinal war erst das 7. Spiel in Bern Endstation.