Das Spiel zwischen Jude Bellinghams Real Madrid und Urs Fischers Union Berlin um Robin Gosens gibt es im Free-TV. Bild: imago

Hier siehst du Champions League und Co. in dieser Woche im Free-TV

Mehr «Sport»

Heute Abend (18.45 Uhr und 21 Uhr) startet die Gruppenphase der Champions League, am Donnerstag gehen auch die weiteren europäischen Wettbewerbe wieder los. In allen drei sind Schweizer Klubs vertreten, doch auch andere Spiele sind aus Fan-Sicht sehr interessant.

Einige davon kannst du sogar schauen, ohne ein Abonnement bei einem Pay-TV-Sender wie Blue, das erneut alle Spiele der «Königsklasse» und der Europa League sowie die wichtigsten Spiele der Conference League überträgt, zu haben. Die Highlights der Champions-League-Spiele sind jeweils dienstags und mittwochs ab 23 Uhr bei SRF 2 zu sehen.

Inhaltsverzeichnis Dienstag Mittwoch Donnerstag

Dienstag

Wie jeden Dienstag in den Europacup-Wochen überträgt Canale 5 um 21 Uhr eine Partie der Champions League. Zum Auftakt wird Lazio Rom gegen Atlético Madrid gezeigt. Der italienische Sender ist auch in der Schweiz frei verfügbar. Bei Canal+ ist dies nicht ganz der Fall, jedoch ist er in vielen TV-Abonnements enthalten. Dort wäre mit Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund ein echter Kracher mit Schweizer Beteiligung (Gregor Kobel) zu sehen. Das Spiel des Schweizer Meisters YB gibt es hingegen ausschliesslich bei Blue zu sehen.

Gregor Kobel bekommt es am Dienstag mit Kylian Mbappé und Co. zu tun. Bild: keystone

Alle Spiele vom Dienstag:

Young Boys – Leipzig, 18.45 Uhr, Blue

– Leipzig, 18.45 Uhr, Blue AC Milan – Newcastle, 18.45 Uhr, Blue

FC Barcelona – Royal Antwerpen, 21 Uhr, Blue

Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow, 21 Uhr, Blue

Lazio Rom – Atlético Madrid, 21 Uhr, Canale 5 und Blue

Manchester City – Roter Stern Belgrad, 21 Uhr, Blue

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund, 21 Uhr, Canal+ und Blue

Schachtar Donezk – FC Porto, 21 Uhr, Blue

Mittwoch

Auch morgen kommen Fussballfans im Free-TV auf ihre Kosten. Das Debüt von Urs Fischers Union Berlin in der Champions League wird beim Schweizer Sender 3+ übertragen. Der Bundesligist trifft in einem der frühen Spiele in Madrid auf die «Königlichen». Im Anschluss überträgt Canal+ erneut eine Partie mit französischer und Schweizer Beteiligung. Der FC Sevilla, der sich im Sommer mit Djibril Sow verstärkt hat, empfängt den RC Lens mit Ex-Basler Andy Diouf.

Alle Spiele vom Mittwoch

Real Madrid – Union Berlin, 18.45 Uhr, 3+

Galatasaray Istanbul – FC Kopenhagen, 18.45 Uhr, Blue

Arsenal – PSV Eindhoven, 21 Uhr, Blue

FC Bayern München – Manchester United, 21 Uhr, Blue

Benfica Lissabon – Salzburg, 21 Uhr, Blue

Sporting Braga – SSC Napoli, 21 Uhr, Blue

Real Sociedad – Inter Mailand, 21 Uhr, Blue

FC Sevilla – RC Lens, 21 Uhr, Canal+ und Blue

Aufgrund seines Wechsels von Frankfurt nach Sevilla spielt Djibril Sow weiterhin in der Champions League. Bild: www.imago-images.de

Donnerstag

Beim zweit- und dritthöchsten Wettbewerb hast du auf dem Sofa gar die Qual der Wahl. Wobei sich Free-TV-Zuschauende etwas gedulden müssen. Von den ersten Spielen wird keines übertragen, dafür sind ab 21 Uhr gleich fünf Partien zu sehen. Dabei handelt es sich um Lugano – Bodö/Glimt (TV 24), Sturm Graz – Sporting Lissabon (ORF 1), Olympiakos Piräus – SC Freiburg (RTL), Ajax Amsterdam – Olympique Marseille (w9) und Atalanta Bergamo – Rakow (TV8).

Alle Spiele der Europa League:

Servette – Slavia Prag, 18.45 Uhr, Blue

– Slavia Prag, 18.45 Uhr, Blue Bayer Leverkusen – BK Häcken, 18.45 Uhr, Blue

Linzer ASK – FC Liverpool, 18.45 Uhr, Blue

Panathinaikos Athen – Villarreal, 18.45 Uhr, Blue

Qarabag Agdam – Molde, 18.45 Uhr, Blue

Stade Rennes – Maccabi Haifa, 18.45 Uhr, Blue

Royale Union SG – Toulouse, 18.45 Uhr, Blue

Sheriff Tiraspol – AS Roma, 18.45 Uhr, Blue

Ajax Amsterdam – Olympique Marseille, 21 Uhr, w9 und Blue

Atalanta Bergamo – Rakow, 21 Uhr, TV8 und Blue

Brighton – AEK Athen, 21 Uhr, Blue

Olympiakos Piräus – SC Freiburg, 21 Uhr, RTL und Blue

Glasgow Rangers – Betis Sevilla, 21 Uhr, Blue

Sparta Prag – Aris Limassol, 21 Uhr, Blue

Sturm Graz – Sporting Lissabon, 21 Uhr, ORF 1 und Blue

West Ham – TSC Backa Topola, 21 Uhr, Blue

Das Europa-League-Heimspiel von Servette gibt es nicht im Free-TV. Bild: keystone

Alle Spiele der Conference League:

Eintracht Frankfurt – Aberdeen, 18.45 Uhr, Blue

Fenerbahce Istanbul – Nordsjaelland, 18.45 Uhr

Ferencvaros – Cukaricki, 18.45 Uhr

KRC Genk – AC Fiorentina, 18.45 Uhr

HJK Helsinki – PAOK Thessaloniki, 18.45 Uhr

Legia Warschau – Aston Villa, 18.45 Uhr

Ludogorez Rasgrad – Spartak Trnava, 18.45 Uhr

Zrinjski Mostar – AZ Alkmaar, 18.45 Uhr

FC Lugano – Bodö/Glimt, 21 Uhr, TV24 und Blue

– Bodö/Glimt, 21 Uhr, TV24 und Blue Club Brügge – Besiktas Istanbul, 21 Uhr

Dinamo Zagreb – FK Astana, 21 Uhr

Zorya Luhansk – KAA Gent, 21 Uhr

Maccabi Tel Aviv – Breidablik, 21 Uhr

Viktoria Pilsen – KF Ballkani, 21 Uhr

Slovan Bratislava – Klaksvik, 21 Uhr

(nih)