Manchester City und Crystal Palace trennen sich Unentschieden. Bild: keystone

Manchester City lässt Punkte liegen ++ Embolo trifft und siegt ++ Enttäuschung für Barca

Mehr «Sport»

Premier League

Crystal Palace – Manchester City 2:2

Manchester City kommt in der Premier League weiter nicht vom Fleck. Das Team von Trainer Pep Guardiola spielt bei Crystal Palace nur 2:2. Zweimal egalisierten die Citizens einen Rückstand.

Eine Gelb-Rote Karte gegen Torschütze Rico Lewis in der Schlussphase erschwerte das Unterfangen, das zweite Spiel in Folge zu gewinnen. Auch ohne den verletzten Manuel Akanji war City drückend überlegen. Es konnte aus rund 70 Prozent Ballbesitz jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft generieren.

Wettbewerbsübergreifend haben die Skyblues nur eines der letzten acht Spiele gewinnen können. In der Tabelle liegt Manchester City bereits acht Punkte hinter dem Leader Liverpool, der zudem ein Spiel in der Hinterhand hat. Das am Samstagnachmittag angesetzte Merseyside-Derby gegen Everton musste aufgrund einer Sturmwarnung abgesagt werden.

Crystal Palace - Manchester City 2:2 (1:1).

Tore: 4. Muñoz 1:0. 30. Haaland 1:1. 57. Lacroix 2:1. 68. Lewis 2:2.

Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (verletzt). 84. Gelb-Rote Karte Lewis (Manchester City).

Brentford – Newcastle 4:2

Newcastle United kann zum vierten Mal hintereinander nicht gewinnen. Gegen Brentford verliert Newcastel mit 2:4. In der 56. Minute erzielte Nathan Collins das 3:2 für Brentford. Es war die Entscheidung, in einem attraktiven Spiel. Bei Newcastle stand Fabian Schär die ganze Partie auf dem Rasen.

Brentford - Newcastle United 4:2 (2:2).

Tore: 8. Mbeumo 1:0. 11. Isak 1:1. 28. Wissa 2:1. 32. Barnes 2:2. 56. Collins 3:2. 90. Schade 4:2.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.

Serie A

La Liga

Betis Sevilla – Barcelona 2:2

Barcelona lässt gegen Betis Sevilla Punkte liegen. Assane Diao erzielte in der 94. Minute das 2:2 für Betis. Damit lässt Barcelona zum vierten Mal in den letzten fünf Meisterschaftsspielen Punkte liegen. In der 66. Minute erhielt Trainer Hansi Flick die Rote Karte.

Beim Spiel zwischen Real Betis und Barcelona gibt es keinen Sieger. Bild: keystone

Damit kann Real Madrid heute Abend mit einem Sieg gegen Girona weiter Boden gut machen auf den grossen Rivalen. Ricardo Rodrigues blieb bei Betis Sevilla ohne Einsatz.

Betis Sevilla - FC Barcelona 2:2 (0:1).

Tore: 39. Lewandowski 0:1. 68. Lo Celso 1:1. 82. Torres 1:2. 94. Diao 2:2.

Bemerkungen: Betis Sevilla ohne Rodriguez (Ersatz).

Ligue 1

Monaco – Toulouse 2:0

Breel Embolo erzielt in der 14. Runde der Ligue 1 seinen zweiten Liga-Treffer. Der 27-Jährige markiert beim 2:0 der AS Monaco gegen Toulouse den Endstand. Für Embolo war es der erste Treffer seit Ende Oktober. Der Schweizer Nationalspieler kam erst nach 63 Minuten in die Partie und reüssierte acht Minuten vor dem Ende per Kopf.

Er war der einzige aus dem Schweizer Trio, der bei den Monegassen zum Einsatz kam. Goalie Philipp Köhn blieb ebenso auf der Bank wie Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Vincent Sierro wurde bei Toulouse nach 70 Minuten ausgewechselt. Monaco bleibt mit fünf Punkten Rückstand erster Verfolger von Paris Saint-Germain.

Monaco - Toulouse 2:0 (0:0).

Tore: 50. Singo 1:0. 82. Embolo 2:0.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (ab 63.), ohne Köhn und Zakaria (beide Ersatz), Toulouse mit Sierro (bis 70.). (riz/sda)