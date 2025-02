Eindhoven sorgt für ein italienisches Debakel. Bild: keystone

Eindhoven wirft Juve raus – Mbappé schiesst ManCity ab – PSG entblösst Brest

PSV Eindhoven – Juventus Turin 3:1nV

Am Dienstag scheiterten mit Atalanta Bergamo und der AC Milan zwei italienische Mannschaften unerwartet früh. Insofern lastete auf Juventus Turin in seinem Duell gegen die PSV Eindhoven auch die Verantwortung, die Ehre des italienischen Fussballs zu retten. Dieses Vorhaben misslang der «Alten Dame», denn die Niederländer setzten sich in einer sehr intensiv geführten Partie dank einer eklatanten Leistungssteigerung im Lauf des Spiels 3:1 in der Verlängerung durch.

Ivan Perisic und Ismael Saibari trafen bis zur 74. Minute für das Team von Peter Bosz und sorgten damit dafür, dass das Skore nach zweimal 90 Minuten ausgeglichen war. Das Hinspiel hatten die Italiener 2:1 gewonnen, in Eindhoven traf Timothy Weah für Juve zum zwischenzeitlichen 1:1, das für ein Weiterkommen gereicht hätte.

Juventus-Trainer Thiago Motta versteht die Welt nicht mehr. Bild: keystone

Dortmund – Sporting 0:0

Real Madrid – Manchester City 3:1

Real Madrid steht souverän in den Achtelfinals der Champions League. Der Titelverteidiger schlägt Manchester City auch im Rückspiel, diesmal 3:1. Kylian Mbappé glänzt mit drei Toren.

Pep Guardiola hatte es geahnt. Der spanische Trainer von Manchester City stapelte im Vorfeld des Rückspiels der Sechzehntelfinals in der Champions League gegen Real Madrid gehörig tief, als er die Chancen seiner Mannschaft auf ein Weiterkommen gerade einmal auf ein Prozent einstufte. Zumal sich die Madrilenen auch im Hinspiel vor einer Woche in Manchester dank zwei späten Treffern durchgesetzt hatten (3:2).

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Das Bauchgefühl täuschte Guardiola insofern nicht, als seine Mannschaft im Santiago Bernabéu schon früh in Rücklage geriet und so die Hoffnungen auf eine unerwartete Wende noch kleiner werden liess. Kylian Mbappé veredelte in der vierten Minute einen langen Ball von Raúl Asencio, indem er Ederson im Tor der Briten mit einem listigen Heber überwand.

Und der französische Weltmeister, der nach seinen Startschwierigkeiten beim spanischen Giganten immer mehr in Fahrt kommt, liess seine Klasse nach einer guten halben Stunde erneut aufblitzen, als er nach einem Pass von Rodrygo mehrere Verteidiger Manchesters aussteigen liess und überlegt zum 2:0 einschob. Und als der 26-Jährige nach einer Stunde erneut von der Strafraumgrenze zum Abschluss kam, musste Ederson ein drittes Mal hinter sich greifen.

City, das ohne den verletzten Manuel Akanji auskommen musste, erweckte nie den Eindruck, beim grossen Rivalen zur spektakulären Wende ansetzen zu können. Zumal Guardiola, wohl ganz seinem Bauchgefühl folgend, mit Erling Haaland seinen gefährlichsten Stürmer auf der Bank liess.

Mbappé glänzt gegen ManCity mit einem Hattrick. Bild: keystone

PSG – Brest 7:0

Auch Paris Saint-Germain hatte im innerfranzösischen Duell gegen Brest nach dem deutlich gewonnenen Hinspiel (3:0) eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Und dem Meister der Ligue 1 gelang dies ohne Mühe. Bradley Barcola und Chwitscha Kwarazchelia trafen in der ersten Hälfte und erstickten somit jegliche Hoffnungen auf ein Comeback der Bretonen. Für den Georgier, der aus Neapel in die französische Hauptstadt wechselte, war es der erste Treffer für seinen neuen Verein in der Champions League.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

In der zweiten Hälfte war die Intensität spürbar gedrosselt, was die Mannschaft von Luis Enrique aber nicht daran hindern sollte, das Verdikt noch deutlicher werden zu lassen. Vitinha erhöhte nach einer Stunde mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze, der 19-jährige Désiré Doué stellte auf 4:0 (64.), Nuno Mendes, Gonçalo Ramos und der 18-jährige Senny Mayulu mit seinem Premierentor in der Königsklasse besorgten den 7:0-Endstand.

PSG zündet gegen Brest ein Feuerwerk. Bild: keystone

Bemerkungen: Brest mit Fernandes (bis 60.). (abu/sda)