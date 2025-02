Gregor Koel verbrachte einen ruhigen Abend. Bild: keystone

Nach 93 Minuten Gähn-Fussball die Erlösung – Dortmund steht im Achtelfinal

Borussia Dortmund zieht ohne Probleme in die Achtelfinals der Champions League ein. Dem BVB reicht im Rückspiel gegen Sporting Lissabon ein 0:0 zum Weiterkommen.

Nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel fürchteten wohl nicht einmal die grössten Pessimisten, dass Borussia Dortmund die gute Ausgangslage für den Einzug in die Achtelfinals der Champions League noch verspielen würde. Und obwohl die Deutschen in der heimischen Bundesliga nach wie vor nicht auf Touren kommen, zuletzt gar dem Schlusslicht Bochum unterlagen (0:2), kamen die Fans in der Dortmunder Arena tatsächlich nie ins Zittern.

In einer spielerisch äusserst überschaubaren Partie hatte der BVB auch mit halbem Gas mehr Spielanteile, wobei auch die Portugiesen im Hinblick auf die Meisterschaft mehrere Leistungsträger wie Topskorer Viktor Gyökeres schonten. Ein Tor wollte keiner Mannschaft gelingen, wobei Serhou Guirassy nach einer Stunde die grösste Dortmunder Chance liegen liess. Der Guineer scheiterte nach einer Stunde vom Elfmeterpunkt. Wenig später traf der eingewechselte Giovanni Reyna nur den Pfosten.

Gregor Kobel im Tor des BVB wurde nicht gefordert und musste gegen harmlose Portugiesen gerade einmal einen Schuss abwehren.

Dortmund - Sporting Lissabon 0:0

SR Massa (ITA).

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel. 59. Guirassy (Dortmund) verschiesst Penalty. (abu/sda)