Bayern-Topstars sind angeblich genervt von Aushilfsgoalie Yann Sommer

Seit Wochen in der Kritik: Yann Sommer. Bild: keystone

Bayern-Topstars sind angeblich genervt von Aushilfsgoalie Sommer

Dem erfolgsverwöhnten Serienmeister Bayern München droht eine Saison ohne Titelgewinn. Klar, dass das über Deutschland hinaus für Furore sorgt. Immer wieder im Fokus: Yann Sommer, der Schweizer Torhüter, der seit der Winterpause beim FC Bayern spielt.

Anna von Stefenelli / Watson.de

Mehr «Sport»

Die Diskussionen um die Keeper beim FC Bayern reissen nicht ab. Besonders Winter-Neuzugang Yann Sommer wird kritisch gesehen. Sowohl extern als auch intern gibt es Stimmen, die an den Leistungen des Schweizers zweifeln.

Nun sollen auch einige Topstars und Mannschaftskollegen genervt von Sommer sein. Der Druck steigt – und sogar ein möglicher Abschied des Nati-Goalies im Sommer könnte die Konsequenz sein.

«Bild»-Fussballchef Christian Falk berichtet in seinem Podcast «Bayern-Insider» von Mitspielern, die von den Fehlern des Schweizers genervt seien. «Sie wissen, da hinten kann immer wieder was passieren», sagt er. Falk spricht zudem weitere Punkte an, die im Team offenbar nicht so gut ankommen: Sommer zeige «Unsicherheiten».

«Nicht der perfekte Ersatzmann»

Diese internen Zweifel könnten dazu führen, dass der FC Bayern im Sommer einen «Blitz-Abschied» von Sommer vollzieht. Das würde bei einigen der Bayern-Stars sogar auf Zustimmung stossen, wie Falk glaubt: «Es gibt Spieler, die das begrüssen würden, wenn da hinten ein anderer stehen würde.» Der Grund: Sommer sei «nicht der perfekte Ersatzmann». «Man merkt einfach, dass Manuel Neuer ein ganz anderer Torhüter ist», so Falk.

Auch in der Führungsetage soll darüber längst Klarheit herrschen. Wenn Neuer im Sommer gesund zurückkehrt, «wird man Yann Sommer keine Steine in den Weg legen», deutete Falk einen möglichen Abgang des Schweizers an. Ein Wechsel Sommers werde laut Falk immer wahrscheinlicher.

Fragezeichen um Nübel

Sommer ist nicht der einzige Keeper, der den FC Bayern in der kommenden Wechselperiode verlassen könnte. Laut «Bild» besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der zurzeit noch an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel die Flucht ergreift. Ein Transfer des ehemaligen Schalkers könnte inklusive einer Rückkauf-Klausel abgewickelt werden. In diesem Fall hätten die Münchner die Option, Nübel zurückzuholen, sobald Neuer seine Karriere beendet.

Galt mal als künftige Nummer 1 im Bayern-Tor: Alexander Nübel. Bild: keystone

Ob die Münchner tatsächlich auf Sommer und Nübel verzichten werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass der Fokus des Vereins noch immer auf Manuel Neuer als Nummer 1 im Tor liegt.

Für Neuer läuft derweil alles nach Plan. Der deutsche Nationaltorhüter macht in seiner Reha weiter Fortschritte. Laut «Bild» investiert der 37-Jährige jeden Tag sechs bis sieben Stunden in seinen Genesungsprozess. Spekuliert wurde schon in der Vergangenheit, dass Neuer eventuell sogar mit Beginn der Saisonvorbereitung wieder ins Training einsteigen könnte.

Die 30. Runde:

Freitag, 20.30 Uhr: Bochum – Dortmund

Sonntag, 15.30 Uhr: Bayern – Hertha