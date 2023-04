Yann Sommer streckt sich beim Schuss von Rodri vergeblich. Bild: www.imago-images.de

Experten einig: Neuer hätte das 0:1, das Sommer kassierte, gehalten

Nach der 0:3-Niederlage von Bayern München gegen Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League wird Goalie Yann Sommer hinterfragt. Obwohl er eine noch höhere Niederlage verhinderte, muss er sich Vergleichen mit dem verletzten Manuel Neuer stellen.

Ein neuerlicher Triumph in der Champions League ist für den FC Bayern München in weite Ferne gerückt. Im Rückspiel gegen Manchester City muss der deutsche Serienmeister zuhause ein 0:3 wettmachen, um in die Halbfinals vorzustossen.

Der Spanier Rodri schoss in der 27. Minute den ersten Treffer des Abends. Es war ein wunderschönes Tor: ein Distanzschuss mit ganz viel Gefühl, der an Yann Sommer vorbei im Lattenkreuz landete.

1:0 ManCity: Rodri (27.). Video: SRF

Sommer sieht den Ball erst spät. Bei der Schussabgabe stehen zwei Verteidiger in der Sichtlinie zwischen dem Bayern-Torhüter und Schütze Rodri. Der Schweizer schraubt sich in die Luft, doch er streckt sich vergeblich.

Die fehlenden Zentimeter

Und so wird Sommers Körpergrösse von 183 Zentimetern zum Thema. «Wäre Manuel Neuer an den Ball gekommen?», fragte der Kommentator von Amazon Prime Video, das die Partie in Deutschland zeigte, seinen Co-Kommentator. Bei diesem handelte es sich um Benedikt Höwedes, Weltmeister 2014. Der meinte: «Es ist immer schwierig. Ich halte extrem viel von Manu, weil ich ihn lange Zeit begleitet habe. Vielleicht fehlen da Yann Sommer am Ende zwei, drei Zentimeter.»

Mit Roman Weidenfeller, hinter Neuer Ersatztorhüter bei Deutschlands WM-Triumph in Brasilien, legte sich ein anderer TV-Experte fest. Bei Sky meinte der Ex-Dortmunder: «Das sind nur Zentimeter, die ihm fehlen. Neuer hätte ihn gehalten.» Der nach einem Skiunfall verletzte Manuel Neuer ist zehn Zentimeter grösser als Sommer.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Zubi: «Ich sage es nicht gerne»

Bei «Blue» sprach der frühere Schweizer Nati-Goalie Pascal Zuberbühler von einem «schönen Tor» und einem «Schuss mit Ansage». Deshalb stand für «Zubi» fest, dass dieser nicht unhaltbar gewesen sei: «Ich sage es nicht gerne, aber wenn dir die Zentimeter fehlen, musst du bei diesen hohen Bällen den richtigen ersten Schritt machen.» Sommer mache dies meistens hervorragend. «Aber da fehlen ihm genau die fünf Zentimeter, um den Ball noch über die Latte zu lenken.»

Bayerns Trainer Thomas Tuchel äusserte sich nicht zum Goalie, sondern zum Gegentor an sich. «In der Videoanalyse können wir alles verteidigen», meinte er. «Aber: Das ist der Sechser von City aus 20 Metern mit dem falschen Fuss. Das kann auch mal passieren. Wenn das alles ist, was wir zulassen, dann bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Aber wenn das alles reinfliegt im Moment, ist es schwer.»

Hamanns knallharte Meinung

Allerdings war dieser Schuss nicht alles, was Bayern München zuliess. Denn Yann Sommer musste einige Chancen abwehren, ja, der Schweizer Nati-Goalie verhinderte letztlich eine noch höhere Niederlage.

Mit einem Fuss-Reflex verhindert Sommer das 0:2. Video: SRF

Deshalb erstaunt die Aussage eines früheren deutschen Nationalspielers. Didi Hamann motzte bei Sky: «Für mich war der Torwart heute heillos überfordert. Er hat heute und nicht nur heute die Mannschaft massgeblich verunsichert!» Hamann, der zuletzt regelmässig mit verstörenden Aussagen negativ auffiel, kann sich nach dieser Niederlage keine Bayern-Zukunft mit Yann Sommer zwischen den Pfosten vorstellen. «Ich dachte, als er kam, er packt das. Ich muss mich heute revidieren, ich muss sagen, er hat das nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass er eine Option für die nächste Saison ist.»

Das Rückspiel zwischen Bayern München und Manchester City findet am kommenden Mittwoch statt. Wenn der deutsche Rekordmeister noch weiterkommen möchte, muss er sich von hinten bis vorne steigern.