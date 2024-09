Liverpool neuer Leader ++ Palmer trifft vierfach ++ Stuttgart mit Last-Minute-Punkt

Mehr «Sport»

Bundesliga

Wolfsburg – Stuttgart 2:2

Nach der 5:1-Gala gegen Dortmund in der Vorwoche braucht Stuttgart in Wolfsburg das Glück des Tüchtigen. Deniz Undav trifft in der 97. Minute für die in Unterzahl spielenden Gäste zum 2:2-Ausgleich.

In der 63. Minute wurde Stuttgarts Atakan Karazor mit der zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen – ein harter Entscheid. Fünf Minuten darauf traf Wolfsburg Mohamed Amoura zum 2:1 für das Heimteam, bei dem Cédric Zesiger in der Innenverteidigung durchspielte. Doch der eingewechselte Undav rettete den Gästen, die mit Fabian Rieder in der Startaufstellung angetreten waren, mit seinem Volley-Treffer kurz vor Abpfiff einen Punkt.

Undav dreht zum Jubeln ab. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg – VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Tore: 20. Wind 1:0. 32. Millot 1:1. 68. Amoura 2:1. 97. Undav 2:2. - Bemerkungen: 63. Gelb-Rote Karte gegen Karazor (Stuttgart). 32. Grabara (Wolfsburg) hält Penalty von Millot. Wolfsburg mit Zesiger. Stuttgart mit Rieder (bis 71.), ohne Stergiou (verletzt).

Gladbach – Union Berlin 1:0

Ein spätes Tor gab es auch in Mönchengladbach, wo Tomas Cvancara in der 96. Minute das siegbringende 1:0 für die Gastgeber erzielte. Damit durften Trainer Gerardo Seoane, Verteidiger Nico Elvedi und der derzeit verletzte Goalie Jonas Omlin gegen Union Berlin doch noch den zweiten Saisonsieg bejubeln.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:0 (0:0)

Tor: 96. Cvancara 1:0. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Gleich schlägt es ein: Cvancaras goldenes Tor. Bild: www.imago-images.de

Die weiteren Spiele

Einen Nachmittag zum Vergessen erlebten die Nationalspieler Silvan Widmer und Ruben Vargas. Die von Captain Widmer angeführten Mainzer verloren das Heimspiel gegen Heidenheim 0:2, Vargas' Augsburger kamen bei RB Leipzig gar mit 0:4 unter die Räder. Der Schweizer Mittelfeldspieler wurde unmittelbar nach dem vierten Gegentreffer in der 58. Minute ausgewechselt.

Leipzig – Augsburg 4:0 (2:0)

Tore: 10. Sesko 1:0. 15. Sesko 2:0. 46. Openda 3:0. 57. Simons 4:0. - Bemerkungen: 27. Gulacsi (Leipzig) hält Penalty von Gouweleeuw. Augsburg mit Vargas (bis 58.).

Mainz 05 – Heidenheim 0:2 (0:1)

Tore: 15. Pieringer 0:1. 86. Schöppner 0:2. - Bemerkungen: 29. Gelb-Rote Karte gegen Hanche-Olsen (Mainz 05). 80. Rote Karte gegen Dorsch (Heidenheim). Mainz 05 mit Widmer (bis 75.).

Freiburg – St.Pauli 0:3 (0:2)

Tore: 12. Saad 0:1. 45. Afolayan 0:2. 72. Saad 0:3. - Bemerkungen: 41. Vasilj (St. Pauli) hält Penalty von Grifo. Freiburg ohne Ogbus (Ersatz) und Manzambi (Ersatz).

Premier League

Newcastle – Manchester City 1:1

Kein Sieger im Duell der Schweizer Verteidiger Fabian Schär und Manuel Akanji: Das Spiel zwischen Newcastle United und Manchester City endet 1:1. Josko Gvardiol brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, Anthony Gordon glich in der 58. Minute aus. Der 23-jährige Engländer verwandelte den Penalty, den er selbst herausgeholt hatte.

Schär macht Haaland das Leben schwer. Bild: keystone

Für Meister ManCity war es nach vier Siegen zum Auftakt die zweite Punkteteilung in Folge. In der Vorwoche hatten sich die Citizens und Arsenal 2:2 getrennt.

Die Londoner schlossen dank eines 4:2-Sieges gegen Leicester nach Punkten Manchester City auf. Neuer Leader der Premier League ist Liverpool, das bei Schlusslicht Wolverhampton 2:1 gewann.

Newcastle – Manchester City 1:1 (0:1)

Tore: 35. Gvardiol 0:1. 58. Gordon (Penalty) 1:1. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (verwarnt). Manchester City mit Akanji.

Arsenal – Leicester 4:2 (2:0)

Tore: 20. Martinelli 1:0. 45. Trossard 2:0. 47. Justin 2:1. 63. Justin 2:2. 94. Trossard 3:2. 99. Havertz 4:2.

Wolverhampton – Liverpool 1:2 (0:1)

Tore: 45. Konaté 0:1. 56. Nouri 1:1. 61. Salah (Penalty) 1:2.

Chelsea – Brighton 4:2

Einen grossen Tag erwischte Chelseas Cole Palmer. Der 22-jährige Engländer sorgte mit vier Treffern zwischen der 21. und 41. Minute praktisch im Alleingang für den 4:2-Sieg gegen Brighton. Für das Team des 31-jährigen Trainers Fabian Hürzeler, der neben dem deutschen auch den Schweizer Pass besitzt, war es die erste Niederlage der Saison.

Cole Palmer zeigt es an: Vier Mal traf er. Bild: www.imago-images.de

Chelsea – Brighton 4:2 (4:2)

Tore: 7. Rutter 0:1. 21. Palmer 1:1. 28. Palmer (Penalty) 2:1. 31. Palmer 3:1. 34. Baleba 3:2. 41. Palmer 4:2.

Brentford – West Ham 1:1

Erneut zugeschlagen haben die Schnellstarter von Brentford. Zum dritten Mal in Folge erzielte das Team aus dem Westen von London ein Tor in der 1. Minute des Spiels – ein Novum in der Premier League. Gewinnen konnte Brentford jedoch keines dieser drei Partien. Nach den Niederlagen gegen Manchester City (1:2) und Tottenham (1:3) resultierte im Heimspiel gegen West Ham ein 1:1.

Serie A

Udinese – Inter Mailand 2:3 (1:2)

Tore: 1. Frattesi 0:1. 35. Kabasele 1:1. 45. Martinez 1:2. 47. Martinez 1:3. 83. Lucca 2:3. - Bemerkungen: Inter mit Sommer.

Genoa – Juventus 0:3 (0:0)

Tore: 48. Vlahovic (Penalty) 0:1. 55. Vlahovic 0:2. 89. Conceicao 0:3.

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)