Sport

Fussball

Europa League: YB trifft im Achtelfinal auf Ajax Amsterdam



Bild: keystone

«Haki» hat ein gutes Händchen: YB trifft auf Ajax – Milan muss gegen ManUnited ran

Die Young Boys treten in den Achtelfinals der Europa League gegen das ruhmreiche Ajax Amsterdam an. Dies ergab die am Freitag in Nyon vorgenommene Auslosung. Die Young Boys, die in der ersten K.o.-Runde Bayer Leverkusen eliminierten, bestreiten das Hinspiel am Donnerstag, 11. März, im Amsterdam. Das Rückspiel im Wankdorf wird ein Woche später stattfinden.

Gegen Ajax spielte YB schon einmal europäisch: Im Viertelfinal im Cup der Cupsieger der Saison 1987/88 verloren die Berner sowohl zuhause wie auch auswärts mit 1:0. Aktuell hat der niederländische Rekordmeister einen ähnlichen Lauf wie YB: Dank sieben Siegen in Serie liegt man in der Eredevisie mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze. In der Champions-League-Gruppenphase schaffte man es mit Liverpool und Atalanta Bergamo als Gegner allerdings nur auf Rang 3.

Die Glücksfee bei der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon spielte der frühere YB-Akteur Hakan Yakin. Für die Auslosung der Achtelfinals waren keine Mannschaften gesetzt. Das Heimrecht im Hinspiel ergab sich durch die Reihenfolge.

Milan fordert ManUnited

Bei den restlichen Duellen ragt die Affiche zwischen Manchester United und der AC Milan heraus. Zuletzt trafen die beiden Titanen des Welt-Fussballs im Champions-League-Achtelfinal der Saison 2009/10 aufeinander. Damals setzten sich die Engländer mit einem 4:0 zuhause und einem 3:2 in Italien souverän durch.

