Fussball international, u.a. mit Dortmund, Manchester City und Barcelona

Dortmund lässt gegen Augsburg wichtige Punkte liegen – Union verliert wieder

Bundesliga

Mainz – Heidenheim 0:1

Mainz ohne den verletzten Edimilson Fernandes und den kranken Silvan Widmer unterlag daheim Heidenheim 0:1. Heidenheim liegt nun hinter Gladbach auf Rang 12.

Mainz 05 - Heidenheim 0:1 (0:1).

27'200 Zuschauer.

Tor: 12. Pieringer 0:1.

Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (krank) und Fernandes (verletzt).

Bochum – Union 3:0

In der unteren Tabellenregion erlitt Union Berlin wenige Tage nach dem Heimsieg gegen Mönchengladbach und der ehrenwerten Niederlage gegen Real Madrid einen heftigen Rückschlag. Der Champions-League-Teilnehmer ging auswärts gegen Bochum mit 0:3 unter und ist Drittletzter der Bundesliga.

Bochum - Union Berlin 3:0 (1:0).

25'300 Zuschauer.

Tore: 45. Asano 1:0. 54. Gonçalo Paciencia 2:0. 78. Stöger (Penalty) 3:0.

Bemerkungen: Bochum mit Loosli (ab 65.).

Augsburg – Dortmund 1:1

Dortmund bleibt im Formtief. Der BVB wird in der 15. Runde nach dem 1:1 in Augsburg weiter Terrain auf die Top 4 der Bundesliga verlieren.

Augsburg bot im eigenen Stadion den nunmehr wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen sieglosen Dortmundern erfolgreich die Stirn. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic brachte den Gastgeber mit seinem achten Saisontor in Führung. Donyell Malen gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Zu mehr reichte es den Dortmundern nicht. Beinahe hätte sogar Augsburg das letzte Wort gehabt. Der eingewechselte Ruben Vargas schoss kurz vor Schluss knapp am Tor von Nationalmannschafts-Kollege Gregor Kobel vorbei. Erst am Sonntag stehen der Leader Leverkusen (gegen Eintracht Frankfurt) sowie Bayern München und Stuttgart (im Direktduell) im Einsatz.

Augsburg - Borussia Dortmund 1:1 (1:1).

30'660 Zuschauer.

Tore: 23. Demirovic 1:0. 35. Malen 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu (bis 90.) und Vargas (ab 77.). Borussia Dortmund mit Kobel.

Darmstadt – Wolfsburg 1:0

Darmstadt zog aus der einstündigen Überzahl gegen Wolfsburg nach der Roten Karte gegen Maxime Lacroix keinen Nutzen und verlor ebenfalls 0:1.

Darmstadt 98 - Wolfsburg 0:1 (0:0).

16'900 Zuschauer.

Tor: 63. Majer 0:1.

Bemerkungen: 27. Rote Karte gegen Lacroix (Wolfsburg, Notbremse). Darmstadt 98 ohne Stojilkovic (nicht im Aufgebot). Wolfsburg mit Zesiger (ab 96.).

Leipzig – Hoffenheim

Premier League

Chelsea – Sheffield

Manchester City – Crystal Palace

Newcastle – Fulham

Burnley – Everton

Serie A

Lecce – Frosinone 2:1

Lecce ging gegen Frosinone in der 11. Minute durch Roberto Piccoli in Führung, musste aber noch vor der Pause den Ausgleichstreffer der Gäste durch Kaio Jorge hinnehmen. In der 89. Minute gelang Lecce dann aber noch der Siegtreffer.

Lecce – Frosinone 2:1 (1:1)

Tore: 11. Piccoli 1:0. 33. Jorge 1:1. 89. Ramadani 2:1.



Napoli – Cagliari

Torino – Empoli

La Liga

Celta Vigo – Granada 1:0

Celta Vigo schlug Granada mit 1:0. Das Tor von Strand Larsen fiel bereits in der ersten Halbzeit. Celta Vigo brachte die Führung trotz einer roten Karte in der 80. Minute über die Zeit.

Celta Vigo – Granada 1:0 (1:0).

Tor: 20. Strand Larsen 1:0.

Bemerkungen: Rote Karte gegen Iago Aspas (Celta Vigo.

Bilbao – Atletico Madrid

Valencia Barcelona

Ligue 1

Le Havre – Nice

Lens – Reims

