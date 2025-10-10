sonnig15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Aarau hat noch keine Bewiligugn für den Cup-Achtelfinal gegen YB

Die Spieler vom FC Aarau feiern zusammen mit den Fans den 1:0 Sieg in der zweiten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys, am Samstag, 20. September 2025, im ...
Der FC Aarau setzte sich überraschend gegen YB durch – hat aber noch keine Bewilligung für das Achtelfinal.Bild: keystone

Aarau bangt um Bewilligung im Cup-Achtelfinal – auch bei einem Aufstieg drohen Probleme

Am 4. Dezember soll im Brügglifeld das Achtelfinale im Schweizer Cup zwischen dem FC Aarau und dem FC Sion über die Bühne gehen. Brisant: Für die Durchführung des Spiels ist von den kantonalen Behörden noch gar keine Bewilligung eingegangen.
10.10.2025, 17:57
Sebastian Wendel / ch media

Der Schweizerische Fussballverband hat die Achtelfinals im Schweizer Cups der Männer terminiert. Dabei trifft der FC Aarau am Donnerstag, 4. Dezember 2025 (Anpfiff: 20.30 Uhr) zu Hause im Stadion Brügglifeld auf den Super-League-Vertreter FC Sion.

Allerdings: Ob die Partie tatsächlich stattfinden wird, ist offen. Denn bislang fehlt die nötige Bewilligung der Sicherheitsbehörden, die es gemäss dem Hooligan-Konkordat für Fussballspiele braucht, an denen ein Team aus der Super League beteiligt ist. Der FC Aarau vermeldet, dass die angeforderte Bewilligung bislang nicht erteilt worden sei. Und deshalb auch noch keine Informationen zum Ticketverkauf erteilt werden können.

Bewilligung ausstehend: Wegen Krawallen nach letztem Cupspiel in Aarau?

Bis dato waren Bewilligungen für Fussballspiele im Brügglifeld mehr oder weniger Formsache. Nach den schweren Ausschreitungen der YB-Fans im Anschluss an die Cupniederlage der Berner im Brügglifeld aber scheinen die Polizei und das kantonale Sicherheitsdepartement zu zögern. Erinnert man sich an die Aussagen der Behörden nach dem YB-Spiel, kann das nicht überraschen.

bahnhof aarau yb 20.9.25
Am Bahnhof Aarau schlugen YB-Fans Scheiben ein.Bild: leserreporter az/chmedia

Auf Anfrage von CH Media kündigte Regierungsrat und Polizeidirektor Dieter Egli damals an, dass derartige Gewaltexzesse im Kanton Aargau nicht mehr toleriert würden. Die Kantonspolizei teilte via Mediensprecher Pascal Wenzel mit: «Mit diesen grundlosen Aggressionen gegen die Einsatzkräfte und den massiven Sachbeschädigungen am Bahnhof Aarau wurde eine rote Linie überschritten.» Und weiter: «Wir wollen das Fussballspiel nicht verbieten, aber es ist klar, dass etwas passieren muss.»

Obwohl damals nur die YB-Fans ausserhalb der Brügglifeld-Mauern negativ auffielen, war nach diesen Aussagen von Polizei und Polizei klar: Auch der FC Aarau könnte nachhaltig unter den Krawallen leiden. Weil eine Bewilligung für das nächste Cup-Heimspiel gegen Sion kein Selbstläufer mehr ist. Mehr noch: Der Entscheid der Sicherheitsbehörden könnte sogar Auswirkungen auf die Aufstiegspläne des FC Aarau haben.

Das aus FCA-Sicht schlechteste Szenario wäre selbstredend die Verweigerung einer Bewilligung für das Sion-Spiel. Konsequenterweise könnte das von Seiten der Sicherheitsbehörden heissen, dass der FCA in Zukunft auch keine Bewilligung für Super-League-Heimspiele erhalten wird.

Schwere Ausschreitungen und Verletzte – YB-Fans randalieren nach Cup-Pleite in Aarau

Vorausgesetzt, im nächsten Frühling gelingt auf sportlichem Weg der Aufstieg. Das hätte nämlich zur Folge, dass alle zwei Wochen Fans der Gästeteams aus Basel, Zürich, St, Gallen oder Luzern nach Aarau kommen würden. Brisant: Klubs, die eine Lizenz für die Super League wollen, brauchen dafür die Bestätigung der jeweiligen Sicherheitsbehörden, dass die Spiele aus ihrer Sicht stattfinden dürfen.

Auf Anfrage der AZ lässt sich die Kapo Aargau nicht auf die Äste hinaus, ob sie eine Bewilligung für das Sion-Spiel erteile oder nicht. Und falls ja, in welcher Form. Also ob allenfalls keine Gästefans zugelassen würden. Offiziell heisst es lediglich, das vom FC Aarau eingegangene Gesuch werde intensiv geprüft. Einen Entscheid soll es nächste Woche geben. Fakt ist: Über die Brisanz des zukunftsweisenden Entscheids ist man sich bei den Sicherheitsbehörden sehr wohl bewusst. (riz/aargauerzeitung.ch)

Kommentar
Pyro und Randale in Aarau: Warum das Brügglifeld Fluch und Segen ist
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
1 / 15
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
Leicester City, 2015/2016: Die wohl grösste Sportsensation aller Zeiten. Leicester – vor der Saison mit einer Meisterquote von 5000:1 (gleiche Quote wie dass der heisseste Tag des Jahres auf Weihnachten fällt) – wird englischer Meister. Riyad Mahrez und Jamie Vardy sind die grossen Figuren beim Märchen, Gökhan Inler spielt als Tribünengast eine Nebenrolle. Drei Runden vor Schluss ist der Titel gesichert. Unfassbar. ... Mehr lesen
quelle: x01095 / craig brough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nico kommt im Training der FC Aarau Frauen an seine Grenzen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
3
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
4
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Tausende strömen zurück nach Gaza-Stadt +++ 36 Verletzte im Westjordanland
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Trump droht China mit neuen Zöllen+++ Klage gegen Trump-Kritikerin
5
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
Wäre der Plan von Granit Xhakas Familie aufgegangen, würde er heute für Schweden spielen
Heute Abend (20.45 Uhr) trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation auswärts auf Schweden. Für Captain Granit Xhaka ein besonderes Spiel. Denn eigentlich wollten seine Eltern vom Kosovo nach Schweden flüchten. Warum sie trotzdem in der Schweiz geblieben sind.
Freitagabend, WM-Qualifikation, Schweiz gegen Schweden. Natürlich wird Granit Xhaka wie immer das Nati-Dress tragen. Was hierzulande aber kaum jemand weiss: Wenn in der Familie Xhaka alles nach Plan gelaufen wäre, dann würde Granit jetzt für Schweden spielen – nicht für die Schweiz.
Zur Story