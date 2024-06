Vor dem Duell gegen Deutschland: Das sagen Hitzfeld & Co. über Xhaka

Xhaka ist in Deutschland alles andere als ein Unbekannter. Bild: keystone

Vor dem Duell gegen Deutschland: Das sagen Hitzfeld und Nagelsmann über Granit Xhaka

Der ehemalige Erfolgstrainer und Schweizer Nationalcoach Ottmar Hitzfeld äussert sich vor dem Gruppenfinale gegen Deutschland. Er traut Nagelsmann und dem Nationalteam viel zu. Auch Nati-Captain-Xhaka ist in Deutschland vor dem Duell ein Thema.

Wenn die Schweiz heute Abend (21 Uhr im watson-Liveticker) bei der EM gegen den Gastgeber Deutschland um den Gruppensieg spielt, schaut Ottmar Hitzfeld natürlich mit besonderem Interesse zu. Schliesslich war er selbst von 2008 bis 2014 sechs Jahre lang Nationaltrainer der Schweizer Nati. Zuvor arbeitete bekanntlich jahrzehntelang überaus erfolgreich als Cheftrainer in Deutschland. Sowohl mit Borussia Dortmund (1997) als auch mit dem FC Bayern (2001) gewann er die Champions League. Mittlerweile lebt er wieder an seinem Geburtsort in Lörrach, nahe der Schweizer Grenze.

«Das ist für mich ein hochinteressantes Spiel», sagte Hitzfeld im Vorfeld des Turniers mit Blick auf das Duell seiner beiden Herzensländer zu t-online, «und für Deutschland ein Derby. Dass die immer schwierig zu spielen sind, hat man auch gegen Österreich gesehen.» Der 75-Jährige spielte damit auf die 0:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft Ende November an.

«Deutschland ist trotzdem klarer Favorit in dieser Partie», sagte Hitzfeld vor dem Showdown gegen die Schweiz. Er sei «auch überzeugt davon, dass die deutsche Nationalelf am Ende wieder zu den Favoriten auf den EM-Titel gehören wird. Und Julian Nagelsmann, von dem ich sehr viel halte, die Mannschaft bei der EM erfolgreich führen wird.»

Hitzfeld über Xhaka: «Zu Bayern würde er sicher auch passen»

Diese Einschätzung hat sich in den ersten beiden EM-Partien bereits bewahrheitet. Dem 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland liess die DFB-Elf am Mittwoch ein souveränes 2:0 gegen Ungarn folgen. Damit stehen Nagelsmann und die Nationalmannschaft bereits im Achtelfinale. Gegen die Nati wird sich jetzt nur entscheiden, ob sie als Gruppenerster oder -zweiter in die K.o.-Runde einziehen werden.

Xhaka spielte schon unter Hitzfeld für die Nati. Bild: EPA

Ein ganz entscheidender Faktor in dem Duell ist für Hitzfeld Granit Xhaka. Der mittlerweile 31-Jährige spielte noch unter ihm in der Schweizer Nationalmannschaft und führte Bayer Leverkusen als Anführer der Mannschaft zum überraschenden Double aus Meisterschaft und Pokal. Eine ähnlich bedeutende Rolle hat Xhaka auch für die Mannschaft der Schweiz.

Hitzfeld sieht in ihm «einen der stärksten» zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga. «Er ist ein Leadertyp, der die Mannschaft führt, auch mal was sagt. Das ist sehr wichtig – neben seiner Klasse, Übersicht, Spielintelligenz und Erfahrung.» Deshalb wunderten sich viele Experten auch im vergangenen Sommer, dass sich neben Leverkusen nicht auch andere Topklubs wie Borussia Dortmund oder der FC Bayern nicht konkret um ihn bemühten.

«Jeder Klub hat ein Konzept und seine finanziellen Vorstellungen», sagte Hitzfeld. «Zu Bayern würde er sicher auch passen, aber sie haben auf dieser Position schon Topspieler und nicht unbedingt Bedarf. Joshua Kimmich kann da ja auch spielen.»

Xhaka? «Da haben Bayern und Dortmund gepennt»

Für den ehemaligen Fussballer und heutigen Moderator Thomas Helmer war das Zögern seiner beiden Ex-Klubs Bayern und Dortmund bei Xhaka falsche Zurückhaltung. «Wenn man einen Sechser sucht, muss man eigentlich auf seinen Namen kommen. Ich habe den Eindruck, dass die anderen Vereine gezögert haben, weil er schon die drei bei seinem Alter vorne stehen hat», sagte der Europameister von 1996 zu t-online. «Er hat Leverkusen gerade mit seiner Erfahrung und Klasse aber sofort weitergeholfen, ist der Kopf der Mannschaft. Da haben die anderen, auch Bayern und Dortmund, ein bisschen gepennt und sich nicht getraut.»

Den deutschen Nationalspieler Jonathan Tah kennt Xhaka aus seinem Verein Leverkusen. Bild: keystone

Auch Nagelsmann weiss freilich um Xhakas aussergewöhnliche Klasse und warnte sein Team ausdrücklich vor ihm. Xhaka habe «eine sehr gute Saison gespielt» und als Mittelfeldchef «eine riesige Bedeutung für Leverkusen, nicht nur auf dem Platz». Und auch seine Bedeutung für die Schweiz sei «offensichtlich», so Nagelsmann: «Es sind noch ein paar Dinge mehr, die ich ihm durch unsere Aufstellung auch nicht rauben kann.» Xhaka habe «eine gute Ansprache, eine gute Ausstrahlung auf die Mannschaft, eine gute Bindung zu seinen Mitspielern».

Sein Klubkollege Jonathan Tah «freut» sich auf das Duell mit seinem Leverkusener Mitspieler. Und auch er war voll des Lobes für den einstigen Gladbacher: «Er übernimmt Verantwortung, ist ein Leader und will immer gewinnen. Das zeichnet ihn aus. Er tut alles dafür, dass alles optimal läuft.»