Video: watson/Aya Baalbaki

Schweizer Fans machen in Frankfurt richtig Stimmung – unsere Salome ist mittendrin

Heute Abend gilt es ernst: Die Schweiz trifft im letzten EM-Gruppenspiel auf Deutschland. Wir haben uns im Austragungsort Frankfurt unter die Fans gemischt und sie nach dem erwarteten Ergebnis gefragt. Die Antworten sind eindeutig.

Die Schweizer Nationalmannschaft reist mit vier Punkten an das letzte Vorrundenspiel in Frankfurt. Das Achtelfinale scheint bereits sicher, da die Schweiz nicht mehr auf den vierten Platz verdrängt werden kann und auch vier der sechs Gruppendritten den Sprung in die K.-o.-Phase schaffen.

Auch wenn damit weder Tabellenführer Deutschland noch die Schweiz hart um den Achtelfinaleinzug kämpfen müssen: Das Duell wird mit Hochspannung erwartet, die Stimmung in Frankfurt ist bereits seit Samstag ekstatisch. Tausende von Schweizer Fans sind in die fünftgrösste Stadt Deutschland gepilgert, um das Spektakel im Stadion live mitzuverfolgen. Für diejenigen, die sich keine Tickets mehr ergattern konnten, wartet Frankfurt mit einer riesigen Fanzone entlang des Mains auf. Etliche riesige Screens säumen die Flusspromenade und laden die Fans zum Mitfiebern ein.

Hier bleibst du zum heutigen Spiel immer aktuell informiert: Liveticker Deutsche Sorgen über Frankfurter Rasen +++ Schweizer Fans feiern schon

watson-Salome hat sich unter die deutschen und die Schweizer Fans gemischt und wollte von ihnen wissen, wer sich heute Abend den Sieg holt. Auch wenn die Antworten unterschiedlich ausfielen, eins teilten sich alle Fans: eine riesige Vorfreude.

Video: watson/Aya Baalbaki