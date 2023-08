Den Henkelpott im Visier: Erinnerungsfoto mit dem Champions-League-Pokal. Bild: keystone

Auf wen YB in der Champions League alles treffen kann

Schweizer Meister YB hat sich zum dritten Mal in seiner Klubgeschichte für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Nun warten Spieler und Fans der Berner gespannt darauf, welche Gegner ihnen das Los beschert.

Wann ist die Auslosung?

Bereits morgen Donnerstag. Um 18 Uhr beginnt die Auslosung in Monaco.

In welchem Topf ist YB?

Das ist noch nicht klar. YB wird entweder in Topf 3 oder in Topf 4 sein.

Das Los, das die Fussball-Schweiz am Donnerstagabend am meisten interessiert. Bild: keystone

Abhängig ist das vom Ergebnis heute Abend zwischen dem FC Kopenhagen und Rakow Czestochowa. Ziehen die Dänen, die das Hinspiel 1:0 gewonnen haben, in die Champions League ein, kommt YB in Topf 4. Gelingt den Polen aus Czestochowa eine Überraschung, wird das Los mit der Aufschrift «BSC Young Boys (SUI)» in Topf 3 platziert.

Welche Gegner warten?

Fast alles, was im internationalen Fussball Rang und Namen hat, ist in der «Königsklasse» dabei. Diese Teams befinden sich in Topf 1:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇪🇸 FC Sevilla

🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 FC Bayern München

🇮🇹 SSC Napoli

🇫🇷 Paris Saint-Germain

🇵🇹 Benfica Lissabon

🇳🇱 Feyenoord Rotterdam

Manchester City mit Tormaschine Erling Haaland geht als Titelverteidiger an den Start. Bild: keystone

Sevilla hat sich als Sieger der Europa League für Topf 1 qualifiziert. Das ist Topf 2:

🇪🇸 Real Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇮🇹 Inter Mailand

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 Atlético Madrid

🇩🇪 Leipzig

🇵🇹 FC Porto

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

Auf jeweils eines dieser Teams wird YB mit Sicherheit treffen. Bei den anderen sind nicht alle Mannschaften als Gegner möglich, weil noch unklar ist, in welchen Lostopf der Schweizer Meister kommt. Ebenfalls in der Champions League sind:

🇺🇦 Schachtar Donezk

🇦🇹 Salzburg

🇮🇹 AC Milan

🇵🇹 Braga

🇮🇹 Lazio Rom

🇷🇸 Roter Stern Belgrad

🇪🇸 Real Sociedad San Sebastian

🇹🇷 Galatasaray Istanbul

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic Glasgow

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle United

🇩🇪 Union Berlin

🇫🇷 RC Lens

Drei Plätze sind noch offen. Sie gehen an die Sieger dieser Duelle, bei denen heute Abend das Rückspiel steigt:

Royal Antwerpen – AEK Athen (Hinspiel 1:0)

Rakow Czestochowa – FC Kopenhagen (0:1)

Glasgow Rangers – PSV Eindhoven (2:2)

Wer soll's denn sein?

Es gibt zwei Herangehensweisen an eine Auslosung (deren Ergebnis man ohnehin nicht beeinflussen kann): Entweder man wünscht sich möglichst grosse Namen oder man hofft auf Gegner, gegen die man sich sportlich eine Chance ausrechnet.

Wie wäre diese «Schweizer» Gruppe?

Manchester City (Manuel Akanji)

Inter Mailand (Yann Sommer)

YB

Union Berlin (Urs Fischer)

Ein Duell mit Yann Sommer im San Siro? Bild: www.imago-images.de

Wie wäre diese Gruppe?

SSC Napoli

Borussia Dortmund

YB

Newcastle United

Reisen in die Allianz Arena, ins Bernabéu und ins San Siro? Erinnerungen fürs Leben:

Bayern München

Real Madrid

AC Milan

YB

Sehnsuchtsort: Das Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid. Bild: www.imago-images.de

Aufgepasst! Auch diese von den Namen her mässig attraktive Gruppe wäre möglich:

Feyenoord Rotterdam

Leipzig

Braga

YB

Wie sieht deine Traumgruppe für YB aus?

Bedenke, dass aus jedem Topf nur ein Gegner möglich ist und es in der Gruppenphase nicht zu Duellen zwischen Teams aus dem gleichen Land kommen kann.

Wann wird gespielt?

Wann genau YB im Einsatz ist, wird erst nach der Auslosung bekannt sein. Klar sind die Spieldaten:

19./20. September

3./4. Oktober

24./25. Oktober

7./8. November

29./29. November

12./13. Dezember

Wo ist der Final?

Am 1. Juni 2024, einem Samstagabend, kehrt der Fussball in eine seiner berühmtesten Kathedralen zurück. Das Endspiel der Champions League steigt im Wembley-Stadion in London. Zuletzt war es in den Jahren 2011 und 2013 Austragungsort des Finals in der «Königsklasse».