Beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund war Harry Kane erneut der grosse Mann. Bild: keystone

Bayern-Star Kane glänzt gegen BVB in neuer Rolle: «Sechser, Achter und Zehner»

Harry Kane agierte im Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB defensiver als gewohnt. Spielentscheidend war der Engländer dabei trotzdem wieder.

Jan Schultz / watson.de

Natürlich war Harry Kane am Ende mal wieder entscheidend, wie könnte es dieser Tage auch anders sein. Im Topspiel zwischen dem FC Bayern und Verfolger Borussia Dortmund brachte der Engländer die Münchener mit seinem Kopfballtreffer nach 22 Minuten in Führung. Das zweite Tor leitete er mit einem punktgenauen Zuspiel auf Luis Diaz ein.

So stand gegen einen im zweiten Durchgang mutig aufspielenden BVB letztlich ein 2:1-Erfolg zu Buche – der elfte Sieg im elften Saisonspiel. Den Vorsprung an der Bundesliga-Tabellenspitze haben die Bayern damit auf fünf Punkte ausgebaut. Erster Verfolger ist nun RB Leipzig.

Harry Kane glänzt als Bayerns Spielmacher

Eine Überraschung ist dies nicht, zu dominant agieren die Münchener in dieser Spielzeit bisher. Ebenso wenig überraschte es, dass Harry Kane am Samstagabend nicht an vorderster Front auflief.

In Abwesenheit des verletzten Jamal Musiala und des angeschlagenen Serge Gnabry rückte der Engländer auf die Zehn. Nicolas Jackson startete dafür im Sturmzentrum.

Enorme Qualitäten als Spielmacher hat Kane im Laufe seiner Karriere schon oftmals angedeutet, diese Saison darf er in der Rolle regelmässig aufblühen. Gegen den BVB lief der 32-Jährige bereits zum dritten Mal hinter seinem senegalesischen Sturmkollegen auf. Es war sein bis dato beeindruckendster Auftritt als Zehner.

Kane liess sich immer wieder weit ins Mittelfeld zurückfallen, verteilte die Bälle von dort mit grosser Präzision. Wie etwa vor dem 2:0, als er einen von insgesamt zwölf langen Pässen spielte. Elf dieser Zuspiele kamen an, eine fabelhafte Quote. Dazu rieb er sich auch in der Defensivarbeit auf, gewann 77 Prozent seiner Zweikämpfe.

«Heute war ich eher ein Mittelfeldspieler», sagte Kane im Gespräch mit US-Sender ESPN. Lachend fügte er an: «Wahrscheinlich ein Sechser, Achter und Zehner.» Der Engländer war tatsächlich überall zu sehen, von einer festen Position konnte kaum die Rede sein.

Bayerns neuer Zehner: Harry Kane erklärt seine Aufgaben

«Ich geniesse das, es ist eine andere Seite meines Spiels. Ich war es gewohnt, vorne drin zu stehen und Tore zu schiessen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich deutlich mehr beitragen kann», führte Kane aus. In Anbetracht seiner hervorragenden Torausbeute, nach elf Spielen steht er bei 19 Treffern, eine gewagte Annahme. Doch sie ist korrekt.

«Heute war das Paradebeispiel», stellte der Offensivmann selbst fest. «Am Ende habe ich trotzdem ein Tor geschossen, das ist schön. Aber es geht mehr um Zweikämpfe, zweite Bälle und dann die Bälle hinter die Kette zu spielen. Das hat ziemlich gut funktioniert.»

Vincent Kompany sah es ähnlich. «Harry hat sehr viel Gefühl für die Positionen», lobte der Trainer nach Spielende bei Sky. «Ich glaube, in seinem Kopf ist es meine Entscheidung, wo er steht. Aber ich gehe auch einfach mit dem mit, was er zeigt und kann. Wenn es so gut klappt für ihn, warum soll ich das unterbinden?»