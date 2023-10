1 Tor und 2 Assists: Mattia Zanotti avanciert für St.Gallen zum Matchwinner. Bild: keystone

St.Gallen schlägt GC souverän – Winterthur trauert Penalty nach

Der FC St. Gallen bestätigt seine ausserordentliche Heimstärke in dieser Saison. Die Ostschweizer gewinnen in der 12. Runde der Super League gegen die Grasshoppers 3:1.

St.Gallen – Grasshoppers 3:1

Der FC St. Gallen bleibt vor eigenem Anhang makellos. Im sechsten Heimspiel kommen die Ostschweizer mit dem 3:1 gegen die Grasshoppers zum sechsten Sieg.

Bei keiner anderen Mannschaft in der Super League ist die Diskrepanz zwischen der Ausbeute daheim und auswärts so gross wie beim FC St. Gallen. Gerademal drei Punkte sammelte der FCSG auf fremden Terrains. Wäre das anders, würde er in der Tabelle noch weiter vorne stehen. Aber auch so ist der erste Saisonteil der Mannschaft von Peter Zeidler ein Erfolg.

Die St. Galler setzen schon seit einigen Saisons gern auf Spieler, deren Karriere ins Stocken geraten ist, wie jene des immer besser aufkommenden Willem Geubbels, Torschütze zum 2:1, und Talenten, die am Anfang einer womöglichen grossen Laufbahn stehen wie Mattia Zanotti.

Der 20-jährige Zanotti brillierte vor fast 20'000 Zuschauern mit den Assists zum 1:0 von Chadrac Akolo nach 48 Sekunden und zum 2:1 nach einer Balleroberung in der Nähe des gegnerischen Strafraums sowie mit dem Tor zum 3:1 in der 40. Minute. Der von Inter Mailand für ein Jahr ausgeliehene Lombarde stand im Sommer mit Italiens U20 im WM-Final. In St. Gallen soll er Anlauf für die Zukunft im Starensemble von Inter Mailand holen.

GC war in St.Gallen offensiv zu harmlos. Bild: keystone

St. Gallen - Grasshoppers 3:1 (3:1)

19'200 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 1. Akolo (Zanotti) 1:0. 11. Ndenge (Morandi) 1:1. 35. Geubbels (Zanotti) 2:1. 40. Zanotti (Karlen) 3:1.

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Stanic, Okoroji (83. Janitzek), Schmidt; Karlen (72. Stevanovic), Quintillà, Toma, Witzig (83. van der Venne); Geubbels (72. Schubert), Akolo (26. Krasniqi).

Grasshoppers: Kuttin; Paskotsi (46. Lonwijk), Tobers, Seko, Ndicka; Abrashi (71. Kacuri), Ndenge; Mabil (63. Fink), Morandi (46. Corbeanu), Schürpf; Babunski (82. de Carvalho).

Verwarnungen: 22. van der Venne, 84. Schubert, 92. Quintillà.

Yverdon – Winterthur 1:1

Kein Sieger im Duell der Tabellennachbarn: Die nach zwölf Runden nunmehr 16 Punkte aufweisenden Yverdon und Winterthur trennen sich 1:1.

Roman Buess hätte kurze Zeit nach seiner Einwechslung zum Matchwinner werden können. Der Winterthurer scheiterte aber in der 80. Minute vom Penaltypunkt an Yverdons Goalie Kevin Martin. Herausgeholt hatte den Elfmeter der gleichzeitig ins Spiel gekommene Nishan Burkart.

Es blieb beim Remis mit den Torschützen Sayfallah Ltaief (8.), der zum fünften Mal für den FCW traf, und Evans Maurin (13.). Yverdon konnte mit dem einen Punkt zufriedener sein als die Zürcher, zumal die Waadtländer ab der 69. Minute mit einem Spieler weniger auskommen musste. Christopher Lungoyi sah wegen einer Schwalbe eine strenge Gelb-Rote Karte.

Roman Buess scheitert vom Elfmeterpunkt. Bild: keystone

Yverdon - Winterthur 1:1 (1:1)

2400 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 8. Ltaief (Zuffi) 0:1. 12. Cespedes (Tasar) 1:1.

Yverdon: Martin; Sauthier, Malula (83. Del Fabro), Tijani, Le Pogam; Maurin (77. Loucif), Cespedes, Liziero (77. Mauro Rodrigues); Tasar (83. Alves), Mahious (39. Kevin Carlos), Lungoyi.

Winterthur: Keller; Sidler, Schmid, Arnold, Schättin; Araz (6. Stillhart), Zuffi; Schneider (88. Ramizi), Di Giusto (46. Ballet), Ltaief (77. Burkart); Turkes (77. Buess).

Bemerkungen: 69. Gelb-Rote Karte gegen Lungoyi. 80. Martin hält Penalty von Buess.

Verwarnungen: 31. Lungoyi, 31. Ltaief, 40. Cespedes, 49. Malula, 85. Schneider. (abu/sda)