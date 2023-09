«Es reicht, Herr Flick!»: Deutsche Presse mit harscher Kritik nach 1:4 gegen Japan

«Es reicht, Herr Flick!

Flick hat in diesem Jahr alles kaputtexperimentiert. Keine seiner Ideen hat auf dem Platz funktioniert. Und er hat den Spielern so Sicherheit und Selbstvertrauen genommen. Alles ist so ratlos! So planlos! So hilflos! Nur vier Siege aus den letzten 17 Spielen und ein blamables WM-Vorrunden-Aus in Katar – Hansi Flick (58) ist der schlechteste Bundestrainer aller Zeiten. Darum ist eine sofortige Trennung alternativlos.»