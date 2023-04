Sie können es kaum glauben: Manchester United verspielt eine 2:0-Führung gegen Sevilla. Bild: www.imago-images.de

ManUnited verspielt Sieg wegen zwei Eigentoren – Juve siegt – Leverkusen mit Unentschieden

Europa League

Manchester United – Sevilla 2:2

Manchester United verspielte auf selten dumme Weise einen eigentlich sicher geglaubten klaren Sieg. Es drückte gegen den Europa-League-Rekordsieger (inklusive dem Vorgänger UEFA-Cup) Sevilla von Beginn weg aufs Tempo und führte durch einen Doppelschlag des Österreichers Marcel Sabitzer in der ersten Hälfte 2:0. Daneben hatten die Engländer noch ein Offisde-Tor und einen Pfostenschuss zu beklagen.

Den Sieg verwalteten sie vermeintlich souverän – bis sechs Minuten vor Schluss. Dann unterliefen dem Niederländer Tyrell Malacia und Harry Maguire zwei Eigentore der Marke Slapstick. Es war ein generöser Lohn für die Spanier, die auch im vierten Spiel gegen Manchester United nicht verloren.

Manchester United - FC Sevilla 2:2 (2:0).

SR Zwayer (GER).

Tor: 14. Sabitzer 1:0. 21. Sabitzer 2:0. 84. Malacia (Eigentor) 2:1. 93. Maguire (Eigentor) 2:2.

Leverkusen – Royale Union SG 1:1

Nach sieben Siegen in Folge reichte es Bayer Leverkusen unter Gerardo Seoanes Nachfolger Xabi Alonso für einmal nur zu einem Unentschieden. Gegen das belgische Überraschungsteam Union Saint-Gilloise lag der Bundesligist sogar bis zur 83. Minute im Rückstand, ehe Florian Wirtz zum 1:1 ausgleichen konnte.

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise 1:1 (0:0).

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 51. Boniface 0:1. 82. Wirtz 1:1.

Juventus – Sporting 1:0

Der italienische Rekordmeister erspielte sich im Hinspiel gegen Sporting Lissabon immerhin einen knappen Vorsprung für das Duell vom nächsten Donnerstag. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Federico Gatti für Juventus. Der Sieg des Favoriten war jedoch nur bedingt verdient. Die Gäste aus Portugal hatten nicht nur mehr Ballbesitz, sondern auch mehr und insgesamt die besseren Torchancen. Gerade die Doppelchance in der Nachspielzeit hätte fast noch zum Ausgleich geführt. Doch Wojciech Szczesny sowie der in der 44. Minute für ihn eingewechselte Mattia Perin wehrten alle Angriffe ab.

Juventus Turin - Sporting Lissabon 1:0 (0:0).

SR Meler (TUR).

Tor: 73. Gatti 1:0.

Feyenoord – AS Roma 1:0

Bereits am frühen Abend hatte sich der letzte verbliebene niederländische Vertreter in der Europa League knapp gegen die AS Roma durchgesetzt. Mats Wieffer erzielte in der 53. Minute per Direktabnahme von ausserhalb des Strafraums den einzigen Treffer des Spiels. Vor der Pause hatte Lorenzo Pellegrini aus elf Metern verpasst, die Römer in Führung zu schiessen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler traf den Pfosten.

Feyenoord Rotterdam - AS Roma 1:0 (0:0).

SR Sanchez (ESP).

Tor: 54. Wieffer 1:0.

Bemerkung: 43. Pellegrini (Roma) schiesst Penalty an den Pfosten.

Conference League

Lech Posen – Fiorentina 1:4

Im Duell der möglichen Halbfinalgegner des FC Basel legte Fiorentina auswärts deutlich vor. Die Italiener gingen durch den Ex-Basler Arthur Cabral bereits in der 4. Minute in Führung, kassierten dann aber eine gute Viertelstunde später den Ausgleich. In der Folge präsentierte sich in Posen jedoch ein einseitiges Spiel mit drei weiteren Toren für die Gäste. Im Halbfinal trifft der Sieger des Duells zwischen Lech Posen und der Fiorentina auf Basel oder Nizza.​

Lech Poznan - Fiorentina 1:4 (1:2).

SR Peljto (BIH).

Tor: 4. Cabral 0:1. 20. Velde 1:1. 41. Gonzalez 1:2. 58. Bonaventura 1:3. 63. Ikone 1:4.



Gent - West Ham United 1:1 (0:1).

SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 45. Ings 0:1. 57. Cuypers 1:1.

Anderlecht - AZ Alkmaar 2:0 (1:0).

SR Siebert.

Tor: 22. Murillo 1:0. 70. Ashimeru 2:0. (nih/sda)