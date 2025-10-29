klar
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Super League: Sion schlägt St.Gallen, Thun gewinnt gegen Winterthur

La joie de Rilind Nivokazi (SIO), gauche, apres son but (2:1), lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion et le FC Saint-Gall ce mardi 28 octobre 2025 au Stade de Tourbill ...
Rilind Nivokazi führt Sion mit zwei Toren zum Sieg.Bild: keystone

Sion schlägt St.Gallen in spektakulärem Spiel – Thun lässt Winti zu zehnt keine Chance

Der FC St.Gallen muss an der Tabellenspitze der Super League Aufsteiger Thun ziehen lassen. Während die Berner Oberländer gegen Winterthur gewinnen, kassieren die Ostschweizer in Sitten eine Niederlage.
28.10.2025, 19:3029.10.2025, 00:01

Sion – St.Gallen 3:2

St. Gallen muss den FC Thun an der Tabellenspitze ziehen lassen. Die Ostschweizer unterliegen in der 11. Runde der Super League nach früher Führung dem FC Sion mit 2:3.

Nach dem 5:0 am Samstag gegen die Grasshoppers strebte der FC St. Gallen im Wallis den dritten Vollerfolg in Serie an. Daraus wurde trotz einem perfekten Start jedoch nichts. Carlo Boukhalfa brachte die Ostschweizer zwar bereits in der 5. Minute per Foulpenalty in Führung. Dann folgte jedoch der grosse Auftritt von Rilind Nivokazi.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Vier Minuten nach der Gästeführung holte der 25-jährige Kosovare einen Penalty heraus, den Ali Kabacalman souverän verwandelte. Dann drehte Nivokazi die Partie noch vor der Pause mittels Doppelschlag komplett (42./45.). Für den Neuzugang von Bellinzona waren es bereits die Saisontreffer Nummer 4 und 5.

Nur kurz musste das Team von Didier Tholot nach dem späten Anschlusstreffer von Joker Mihailo Stevanovic (89.) noch zittern. Dann war der erste Sieg vor Heimpublikum gegen die Ostschweizer seit beinahe vier Jahren in trockenen Tüchern.

Sion kann sich in der Tabelle nach vorne orientieren und liegt auf Platz 4 nur noch drei Punkte hinter St. Gallen, das seinerseits den Anschluss an Leader Thun (3:0 gegen Winterthur) verlor und nun vier Punkte hinter dem Tabellenführer liegt.

Lukas Goertler (SG), lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion et le FC Saint-Gall ce mardi 28 octobre 2025 au Stade de Tourbillon a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
FCSG-Captain Görtler ist bedient.Bild: keystone

Sion - St.Gallen 3:2 (3:1)
8500 Zuschauer. - SR Dudic.
Tore: 5. Boukhalfa (Penalty) 0:1. 9. Kabacalman (Penalty) 1:1. 42. Nivokazi 2:1. 45. Nivokazi (Hefti) 3:1. 89. Stevanovic 3:2.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman (85. Diack); Chouaref (72. Lukembila), Chipperfield (71. Bouchlarhem), Berdayes (71. Rrudhani); Nivokazi (79. Sow).
St.Gallen: Zigi; Gaal, Stanic, May; Witzig (86. Stevanovic), Görtler, Neziri, Boukhalfa (72. Vandermersch), Okoroji (72. Ouattara); Vogt (58. Vladi), Balde (58. Efekele).
Verwarnungen: 8. Stanic, 27. Boukhalfa, 38. Vogt, 52. Görtler, 52. Hajrizi, 80. Rrudhani.

Thun – Winterthur 3:0

Thun gewinnt zum vierten Mal in Folge. Der Leader aus dem Berner Oberland lässt sich auch von einer langen Unterzahl nicht beirren und bezwingt in der 11. Runde der Super League Schlusslicht Winterthur 3:0.

Komfortabel und völlig verdient führte Thun nach 36 Minuten mit zwei Toren Vorsprung. Lucien Dähler mit seinem ersten Treffer in der Super League (20.) und Leonardo Bertone mit einem strammen Abschluss aus spitzem Winkel hatten den Leader auf die Siegerstrasse geführt.

Video: SRF

Dass der vierte Sieg in Folge dennoch erkämpft werden musste, lag an einer Roten Karte gegen Valmir Matoshi. Der 22-jährige Thuner Mittelfeldspieler leistete seinem Team nur drei Minuten nach dem 2:0 einen Bärendienst. Er traf Ledjan Sahitaj nach einem misslungenen Vorstoss unglücklich, aber gesundheitsgefährdend, mit offener Sohle oberhalb des Knöchels und wurde von Schiedsrichter Luca Piccolo nach Konsultation der Videobilder zurecht des Feldes verwiesen.

Doch auch in Überzahl agierte Winterthur zu harmlos, um etwas Zählbares aus dem Berner Oberland mitzunehmen. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, wirklich zwingende Torchancen konnten sie sich aber nur selten erspielen. Ganz anders das Heimteam, das in der 82. Minute durch Elim Rastoder gar noch das 3:0 markierte.

Der Platzverweis gegen Matoshi.Video: SRF

So feierte Thun einen der raren Heimsiege gegen Winterthur – der letzte datierte vom März 2010. Unter dem damaligen Trainer Murat Yakin resultierte ein 4:0, damals noch in der Challenge League, wo es für die noch sieglosen Winterthurer am Ende der Saison hingehen könnte, wenn nicht bald Punkte eingefahren werden. In anderen Sphären bewegt sich der Aufsteiger aus Thun. Der Leader profitierte vom Ausrutscher St. Gallens (2:3 in Sion) und distanzierte den ersten Verfolger auf vier Punkte.

Elmin Rastoder, links, von Thun feiert sein Tor mit Kastriot Imeri, mitte, und Gen?s Montolio im Super League Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Winterthur, am Dienstag, 28. Oktober 2025 in der Sto ...
Thun kommt gegen Winterthur zu einem lockeren Sieg.Bild: keystone

Thun - Winterthur 3:0 (2:0)
7024 Zuschauer. - SR Piccolo.
Tore: 20. Dähler 1:0. 36. Bertone (Bamert) 2:0. 82. Rastoder (Dähler) 3:0.
Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule; Bertone (85. Janjicic), Rupp (55. Roth); Meichtry (68. F. Fehr), Matoshi, Ibayi (55. Rastoder); Labeau (55. Reichmuth).
Winterthur: Kapino; Sahitaj (43. Burkart; 59. Beyer), Martins, Durrer; Sidler, Jankewitz (46. Momoh), Zuffi, Diaby (73. Dansoko); Kasami (73. Golliard), Schneider; Hunziker.
Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Matoshi (grobes Foul).
Verwarnungen: 41. Ibayi, 43. Bertone, 53. Durrer. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
Nun können sich alle für WM-Tickets bewerben: Das musst du dazu wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
3
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
4
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
EU soll Ukraine noch mehrere Jahre finanzieren +++ Ex-Chef von Ukrenergo festgenommen
3
Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis
4
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Endlich, die Skisaison steht wieder vor der Türe. Der Auftakt bei den Männer sowie den Frauen findet am 25. und 26. Oktober in Sölden statt.
Zur Story