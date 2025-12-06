Johan Manzambi jubelt über seinen Treffer – konnte die Niederlage Freiburgs aber nicht verhindern. Bild: www.imago-images.de

Manzambi trifft per Freistoss + Kane trifft in 28 Minuten dreimal + Arsenal-Serie endet

Bundesliga

Stuttgart – Bayern 0:4

Ohne Manuel Neuer und Harry Kane startete Bayern München ins Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart und gewann am Ende doch 3:0. Konrad Laimer brachte die Gäste in der elften Minute per Hacke in Führung. Die Stuttgarter waren danach bis zur Pause mindestens ebenbürtig, jubelte gar einmal über den Ausgleich, doch wurde dieser aufgrund einer Abseitsstellung von Torschütze Jamie Leweling aberkannt.

Nach einer Stunde kam dann doch noch der englische Wunderstürmer. Sechs Minuten später hatte Kane dann bereits wieder getroffen. Danach traf auch Josip Stanisic, bevor Kane mit zwei weiteren Toren – eines davon per Penalty – für den 5:0-Endstand sorgte. Damit sichert sich das Team von Trainer Vincent Kompany den zwölften Sieg im 13. Bundesliga-Spiel.

Heidenheim – Freiburg 2:1

Heidenheim ist auf dem Vormarsch. Nach dem 2:1-Sieg bei Union Berlin in der Vorwoche gewinnt das Team von Trainer Frank Schmidt gegen Freiburg mit demselben Ergebnis. Wieder dreht Heidenheim die Partie und fällt der Siegtreffer erst tief in der Nachspielzeit – und erneut ist es Stefan Schimmer, der für Heidenheims Sieg sorgt. In der 94. Minute profitierte er von einem Fehler in Freiburgs Hintermannschaft.

Vor der Pause hatte der Schweizer Johan Manzambi mit einem abgefälschten Freistoss noch für die Führung der Gäste gesorgt. Es war der dritte Saisontreffer des 20-Jährigen. Auch sonst machte er ein gutes Spiel, wurde in der 67. Minute beim Stand von 1:1 aber ausgewechselt.

Köln – St. Pauli 1:1

In Köln fiel ebenfalls ein später Treffer, durch den sich der Spielausgang noch änderte. In der 94. Minute sorgte Ricky-Jade Jones vom FC St. Pauli nämlich noch für den 1:1-Ausgleich. Zuvor hatte Jungstar Said El Mala die Kölner in Führung geschossen, doch reichte dies nicht zum ersten Sieg nach drei sieglosen Partien.

Augsburg – Leverkusen 2:0

Der FC Augsburg gewinnt sein erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Sandro Wagner – und das gegen Champions-League-Teilnehmer Leverkusen. Interimstrainer Manuel Baum scheint sein Team gut eingestellt zu haben: Schon nach sechs Minuten ging Augsburg durch einen Treffer von Dimitris Giannoulis nach einem Konter in Führung, in der 28. Minute erhöhte Ex-Basler Anton Kade per Kopf.

Zwar hatten die Gastgeber, bei denen Fabian Rieder in der Startelf stand, in der Folge deutlich weniger vom Spiel, doch scheiterte Leverkusen auch immer wieder an seiner Ineffizienz. Am Ende setzte sich Augsburg 2:0 durch und feierte den erst vierten Saisonsieg im 13. Bundesligaspiel.

Wolfsburg – Union Berlin 3:1

Auch der VfL Wolfsburg feierte seinen ersten Sieg unter Interimstrainer Daniel Bauer. Dieser folgte auf den Niederländer Paul Simonis und startete mit einer Niederlage gegen Leverkusen sowie einem Unentschieden in Frankfurt. Nun vollendeten die Wolfsburger den Aufwärtstrend mit einem 3:1-Sieg gegen Union Berlin. Wobei dieser etwas glücklich zustande kam, hatten die Gäste doch deutlich mehr Chancen. Wolfsburg war aber unheimlich effizient und brachte seine ersten drei Torschüsse allesamt im Tor unter. Ausserdem parierte Kamil Grabara in der Schlussphase einen Penalty von Unions Leopold Querfeld.

Premier League

Aston Villa – Arsenal 2:1

Nach wettbewerbsübergreifend 18 Spielen ohne Niederlage hat Arsenal wieder einmal verloren. Das Team von Trainer Mikel Arteta musste sich in der 15. Runde der Premier League auswärts Aston Villa in einer attraktiven Partie mit 1:2 geschlagen geben. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Emiliano Buendia in der 95. Minute aus dem Gewühl heraus. Für Arsenal war es die zweite Niederlage in dieser Saison in der Meisterschaft.

