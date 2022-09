Thomas Tuchel: Der deutsche Trainer wurde nach 20 erfolgreichen Monaten beim FC Chelsea gefeuert. Bild: keystone

«Ich bin niedergeschmettert» – Thomas Tuchel äussert sich erstmals zum Chelsea-Aus

Thomas Tuchel wurde trotz seiner drei Titelgewinne in weniger als zwei Jahren beim FC Chelsea gefeuert. Nun schrieb sich der deutsche Trainer den Frust von der Seele.

Thomas Tuchel hat sich zum ersten Mal über sein Aus als Trainer des englischen Spitzenklubs FC Chelsea geäussert.

«Dies ist eines der schwersten Statements, die ich je schreiben musste», beginnt der 49-Jährige eine Reihe von Nachrichten auf seinem offiziellen Twitter-Account. «Ich bin niedergeschmettert, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist.»

Tuchel weiter: «Dies ist ein Klub, bei dem ich mich zuhause gefühlt habe, sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene. Danke an alle Mitarbeiter, die Spieler und die Fans, dass ihr mich von Beginn an so willkommen fühlen lassen habt.»

Tuchel wurde 100 Tage nach Einstieg des neuen Chelsea-Besitzers gefeuert

Der Stolz und die Freude, die er fühle, das Team zum Champions-League-Titel und zur Klubweltmeisterschaft geführt zu haben, werde ihn für immer begleiten, so Tuchel. «Ich fühle mich geehrt, dass ich ein Teil der Klubgeschichte sein konnte und die Erinnerungen an die vergangenen 19 Monate werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben», beschliesst der frühere Bundesliga-Coach seine Stellungnahme.

Tuchel war am vergangenen Mittwoch als Trainer des FC Chelsea gefeuert worden. Vorausgegangen war eine 0:1-Niederlage in der Champions League bei Aussenseiter Dinamo Zagreb sowie ein durchwachsener Saisonstart in der Premier League. Der neue Besitzer und Sportdirektor der «Blues» Todd Boehly erklärte die Entscheidung in einer knappen Mitteilung damit, dass 100 Tage nach Übernahme des Klubs der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, um diesen Schritt zu gehen und so neue Impulse zu ermöglichen. Tuchels Vertrag war eigentlich noch bis Sommer 2024 datiert. (t-online, dsl)