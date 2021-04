Sport

Fussball

Die UEFA hat die Reform der Champions League beschlossen



Bild: keystone

Tschüss Gruppenphase – die UEFA hat die Reform der Champions League beschlossen

Während der Fokus ganz auf die geplante Super League der Topklubs gerichtet ist, hat das UEFA-Exekutivkomitee heute der Reform der Champions League zugestimmt.

Wie die «Sportschau» berichtet, sei die Reform an einer heutigen Sitzung in Montreux einstimmig angenommen worden. Folgende Änderungen sollen damit ab 2024 in Kraft treten.

Der Modus:

Alle 36 Teams spielen in einer Liga mit eigener Tabelle, es gibt keine Gruppen mehr. Nach jetzigem Stand soll jede Mannschaft in der Vorrunde zehn Spiele austragen, wobei die Gegner vorab aus vier Setztöpfen gelost werden.

Die besten acht Teams der Gesamttabelle erreichen das Achtelfinale.

Die 16 folgenden Mannschaften (Rang 9 bis 24) würden eine Playoff-Runde um die anderen acht Plätze im Achtelfinale austragen.

Danach soll es bis ins Finale gehen wie bisher.

Aktuell besteht eine Champions-League-Saison aus 125 Partien, ab 2024 werden es 225 sein.

Die Qualifikation:

36 statt 32 Teams bedeutet, dass die Champions League vergrössert wird. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden zwei an Spitzenteams gehen, die es über ihre nationale Liga nicht geschafft haben.

Die UEFA pflegt eine Zehn-Jahres-Wertung für Klubs. Jeder Verein, der in den europäischen Wettbewerben spielt, sammelt dort Punkte für die Wertung.

Sollte ein Klub, der regelmässig europäisch gespielt hat, einmal in seiner nationalen Liga schwächeln, könnte er es über die Zehn-Jahres-Wertung noch in die Königsklasse schaffen.

Dafür muss dieser Klub aber europäisch qualifiziert sein. Wenn ein Klub in der Europa League, der Europa Conference League oder der Qualifikation zur Champions League steht, könnte er hochgestuft werden.

Wird Borussia Dortmund beispielsweise Sechster der Bundesliga, könnte der Klub dem Vorschlag zufolge in aktueller Konstellation trotzdem in der Champions League spielen, während der Fünfte der Bundesliga nur in die Europa League käme.

Conference League schon in diesem Jahr

Bereits in diesem Herbst gibt es im internationalen Klubfussball massive Änderungen. Dann beginnt nämlich die erste Saison mit der Europa Conference League, einem weiteren europäischen Klubwettbewerb neben Champions und Europa League.

Wie in der Champions League treten in der Europa Conference League 32 Teams in acht Gruppen mit je vier Mannschaften an. Die acht Gruppensieger erreichen das Achtelfinale. Die Gruppenzweiten der Europa Conference League treten in einer weiteren K.o.-Runde gegen die acht Gruppendritten der Europa League an, um die anderen acht Teilnehmer im Achtelfinale zu ermitteln.

Für die Europa Conference League ist kein einziges Team direkt qualifiziert. Insgesamt 141 Mannschaften spielen um die 32 Startplätze in der Gruppenphase. Der Spieltag der Europa Conference League ist der Donnerstag, und zwar um 18.45 Uhr und um 21 Uhr.

Der Sieger der Europa Conference League erhält neben einem Pokal das Startrecht in der Gruppenphase der Europa League in der Folgesaison.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Logos, wenn Europas Top-Klubs ehrlich wären FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter