Lukas Daschner (Mitte) entscheidet das Spiel Bild: keystone

St.Gallen dreht das Nachholspiel gegen Lugano und rückt Leader Thun näher

Der FC St. Gallen bremst den Lauf des FC Lugano im Wiederholungsspiel der Super League am Mittwoch und stösst auf den 2. Platz vor. Lukas Daschner ist beim 3:1-Sieg der Matchwinner.

Mehr «Sport»

Zum ersten Mal in dieser Saison konnte Lukas Daschner von Beginn an spielen und war gleich entscheidend. Dem 27-jährigen Mittelfeldspieler gelang in der 62. Minute die Aktion, die in diesem nicht immer sehr intensiv geführten Spiel den Unterschied machte. Daschner nahm eine Hereingabe im Strafraum gekonnt an und traf aus der Drehung zum 2:1.

Nachdem er die ersten Monate der Saison wegen einer herausgesprungenen Kniescheibe verpasst hatte, zeigte der im Sommer definitiv von Bochum übernommene Daschner, wie wichtig er für die Ostschweizer sein kann. Bereits am Wochenende beim Heimsieg gegen Lausanne überzeugte der Spielmacher nach seiner frühen Einwechslung als Folge des Platzverweises gegen Lukas Görtler. Für seinen Landsmann trug er seither auch die Captainbinde.

Lugano hatte Anfang Monat beim ersten Versuch des Heimspiels gegen den FC St. Gallen zum Zeitpunkt des Abbruchs wegen Regens in der 48. Minute mit 1:0 geführt. Auch am Mittwochabend gingen die Tessiner durch Georgios Koutsias in Front. Den nicht zwingenden Ausgleich kassierten sie kurz vor der Pause durch den nunmehr siebenfachen Saisontorschützen Carlo Boukhalfa. Es war für die seit Wochen so erfolgreichen Luganesi das erste Gegentor nach 320 Minuten. Zum Schlussstand traf Aliou Baldé in der 95. Minute nach einem Konter.

Lugano und St.Gallen schenkten sich nichts. Bild: keystone

Lugano - St.Gallen 1:3 (1:1)

3543 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 33. Koutsias (Doumbia) 1:0. 42. Boukhalfa (Vogt) 1:1. 62. Daschner (Ambrosius) 1:2. 95. Balde (Boukhalfa) 1:3.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai (53. El Wafi), Martim Marques; Doumbia, Grgic; Cassano (60. Mahou), Daniel Dos Santos (79. Pihlström), Cimignani (79. Duville-Parsemain); Koutsias (61. Behrens).

St.Gallen: Zigi; May, Ambrosius (70. Vallci), Stanic; Stevanovic; Vandermersch, Boukhalfa, Daschner (94. Quintillà), Okoroji (46. Ouattara); Vogt (92. Witzig), Efekele (46. Balde).

Verwarnungen: 29. Okoroji, 36. Efekele, 46. Ambrosius, 48. Cimignani, 56. Daniel Dos Santos, 73. Vogt, 97. Martim Marques. (abu/sda)

Die Tabelle: