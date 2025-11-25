Die Schweiz befindet sich in Topf 2. Bild: keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft kennt anderthalb Wochen vor der Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada elf Gegner, auf welche sie in der Vorrunde nicht treffen wird.

Die Schweiz wurde für die Auslosung vom 5. Dezember (18.00 Uhr Schweizer Zeit) in Washington D.C. in Topf 2 eingeteilt. Auch Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Australien und Österreich sind im zweitstärksten von vier Töpfen.

Die Gruppenköpfe bilden neben den Gastgebern Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande, Belgien und Deutschland. Auch in den Töpfen 3 und 4 gibt es mögliche starke Konkurrenten, wie etwa Erling Haalands Norwegen (Topf 3) oder Italien, das sich im März über die Playoffs für das Turnier qualifizieren will.

Die Platzhalter für die Gewinner der Playoff-Turniere wurden dem Topf 4 zugeteilt. Die anderen 39 Teams, die sich qualifiziert haben, wurden aufgrund ihrer Position in der letzten FIFA-Weltrangliste für die Auslosung gesetzt.

Topf 1

Kanada

Mexiko

USA

Spanien

Argentinien

Frankreich

England

Brasilien

Portugal

Niederlande

Belgien

Deutschland



Topf 2

Kroatien

Marokko

Kolumbien

Uruguay

Schweiz

Japan

Senegal

Iran

Südkorea

Ecuador

Österreich

Australien

Im Kosovo machte die Schweiz die WM-Quali klar. Bild: keystone

Topf 3

Norwegen

Panama

Ägypten

Algerien

Schottland

Paraguay

Tunesien

Elfenbeinküste

Usbekistan

Katar

Saudi-Arabien

Südafrika

Topf 4

Jordanien

Kap Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Neuseeland

UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)

UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)

UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)

UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)

FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)

FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).

So verläuft die Auslosung

Am 5. Dezember werden die Teams auf zwölf Gruppen (A bis L) verteilt, wobei zuerst die Mannschaften aus dem ersten Topf eingeteilt werden, danach sind Topf 2, Topf 3 und Topf 4 an der Reihe. In jeder Gruppe darf nur ein Team aus jedem Kontinentalverband sein, mit Ausnahme der UEFA, die höchstens zwei Mannschaften pro Gruppe stellen kann.

Das ist neu

Eine Neuerung ist, dass die Topgesetzten Argentinien und Spanien, falls sie Gruppensieger werden, frühestens im Final gegeneinander spielen werden. Duelle mit Frankreich und England, die Nummer 3 und 4 der Setzliste, sind erst im Halbfinal möglich, sofern diese Teams auch Gruppenerster werden. Auswirkungen auf den Turnierweg der Schweiz als Weltranglisten-17. hat das nicht. (nih/sda)