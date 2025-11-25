Jetzt kannst du deine WM-Wunschgruppe zusammenstellen – die Schweiz ist in Lostopf …
Die Schweiz wurde für die Auslosung vom 5. Dezember (18.00 Uhr Schweizer Zeit) in Washington D.C. in Topf 2 eingeteilt. Auch Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Australien und Österreich sind im zweitstärksten von vier Töpfen.
Die Gruppenköpfe bilden neben den Gastgebern Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande, Belgien und Deutschland. Auch in den Töpfen 3 und 4 gibt es mögliche starke Konkurrenten, wie etwa Erling Haalands Norwegen (Topf 3) oder Italien, das sich im März über die Playoffs für das Turnier qualifizieren will.
Die Platzhalter für die Gewinner der Playoff-Turniere wurden dem Topf 4 zugeteilt. Die anderen 39 Teams, die sich qualifiziert haben, wurden aufgrund ihrer Position in der letzten FIFA-Weltrangliste für die Auslosung gesetzt.
Topf 1
- Kanada
- Mexiko
- USA
- Spanien
- Argentinien
- Frankreich
- England
- Brasilien
- Portugal
- Niederlande
- Belgien
- Deutschland
Topf 2
- Kroatien
- Marokko
- Kolumbien
- Uruguay
- Schweiz
- Japan
- Senegal
- Iran
- Südkorea
- Ecuador
- Österreich
- Australien
Topf 3
- Norwegen
- Panama
- Ägypten
- Algerien
- Schottland
- Paraguay
- Tunesien
- Elfenbeinküste
- Usbekistan
- Katar
- Saudi-Arabien
- Südafrika
Topf 4
- Jordanien
- Kap Verde
- Ghana
- Curaçao
- Haiti
- Neuseeland
- UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)
- UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)
- UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)
- UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)
- FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)
- FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).
So verläuft die Auslosung
Am 5. Dezember werden die Teams auf zwölf Gruppen (A bis L) verteilt, wobei zuerst die Mannschaften aus dem ersten Topf eingeteilt werden, danach sind Topf 2, Topf 3 und Topf 4 an der Reihe. In jeder Gruppe darf nur ein Team aus jedem Kontinentalverband sein, mit Ausnahme der UEFA, die höchstens zwei Mannschaften pro Gruppe stellen kann.
Das ist neu
Eine Neuerung ist, dass die Topgesetzten Argentinien und Spanien, falls sie Gruppensieger werden, frühestens im Final gegeneinander spielen werden. Duelle mit Frankreich und England, die Nummer 3 und 4 der Setzliste, sind erst im Halbfinal möglich, sofern diese Teams auch Gruppenerster werden. Auswirkungen auf den Turnierweg der Schweiz als Weltranglisten-17. hat das nicht. (nih/sda)