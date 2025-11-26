bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Estevão? Estewow! 7 Dinge, die in der Champions League aufgefallen sind

Chelsea&#039;s Estevao, right, celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the Champions League opening phase soccer match between Chelsea and Barcelona in London, England, Tuesday, No ...
Barça am Boden, Chelsea-Juwel Estevão jubelt.Bild: keystone

Estevão? Estewow! – 7 Dinge, die in der CL auffielen

26.11.2025, 08:1326.11.2025, 08:21
Ralf Meile
Ralf Meile

Das lief am Dienstag:

Chelsea schiesst Barça ab – ManCitys B-Elf verliert – BVB-Goalie Kobel ohne Gegentor

Estevão? Estewow!

«Er ist wirklich der nächste Messi», titelt watson vor knapp zwei Jahren, als wir den 16-jährigen Brasilianer Estevão vorstellen. Seit dem Sommer ist er 18 Jahre alt – und bei Klubweltmeister Chelsea schon ein Fixpunkt. Beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona brilliert der Offensivspieler mit diesem herrlichen Treffer:

Video: SRF

Estevão hat damit in drei Champions-League-Spielen in Folge getroffen. Das gelang vor ihm nur zwei Teenagern: Kylian Mbappé und Erling Haaland. Nicht die schlechteste Boy-Group …

Armer kleiner Yamal

Lamine Yamal ist noch drei Monate jünger als Estevão – und an diesem Abend der klare Verlierer dieses Duells zweier Spieler, die den Fussball in den nächsten Jahren prägen könnten. Der spanische EM-Held muss bei der deutlichen Niederlage mit dem Spott der Chelsea-Fans leben, die ihn als sch…lechte Version ihres Estevão verhöhnen:

Wo ist Walter Okan?

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Union Saint-Gilloise wird Galatasaray-Trainer Okan Buruk verwarnt. Bloss: Der Schiedsrichter hat alle Mühe, ihn auf der Bank zu finden, wo er sich in der Ecke verkrümelt hat – letztlich erfolglos:

Referee Del Cerro Grande left confused, looking for the Galatasaray manager as he practices stealth on the bench
by u/detour59 in soccer

Völlig losgelöst von der Erde

Marseilles Darryl Bakola wird gegen Newcastle ganz schwer getroffen:

Barkola Fallon d'Floor candidate vs Newcastle
by u/Woodstovia in soccer

Für seine Schauspieleinlage sieht er Gelb. Und man fragt sich in Zeiten des Videoschiedsrichters: Warum glaubt ein Fussballer, dass er mit so einer plumpen Schwalbe durchkommt?

La vie est belle

Zu einem schöneren Thema: Diese Choreo der OM-Fans vor dem 2:1-Sieg.

FOOTBALL : Olympique de Marseille VS Newcastle United FC - UEFA Champions League - 25/11/2025 UEFA Champions League match between Olympique de Marseille and Newcastle United FC on November 25, 2025 at ...
Bild: www.imago-images.de

Und natürlich am schönsten: Der Ausgleich von Marseille kurz nach Wiederbeginn, den Pierre Emerick-Aubameyang nach einem Ausflug des Newcastle-Goalies Nick Pope aus einem schwierigen Winkel im Netz versenkt:

Video: SRF

Alles fährt Ski

Ist von Bodö/Glimt die Rede, kommt oft im gleichen Atemzug der Ausdruck «im hohen Norden». Nun, das stimmt halt tatsächlich und es war in Norwegen nicht nur kalt, sondern auch verschneit, als sich Bodö und Juventus begegneten:

Current conditions before Bodø/Glimt welcome Juventus tonight
by u/VegardStrom in soccer

Sondre Brunstad Fet sorgt mit seinem 2:2 in der 87. Minute dafür, dass es den Heimfans warm ums Herz wird. Doch Jonathan David bleibt eiskalt und schiesst Juventus in der 91. Minute zum Sieg.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Guardiola verzockt sich

Manchester City&#039;s head coach Pep Guardiola walks on the pitch after the end of the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Bayer Leverkusen in Manchester, England, ...
Bild: keystone

Auf zehn Positionen stellt Pep Guardiola sein Manchester City gegen Bayer Leverkusen gegenüber dem Wochenendspiel in der Premier League um. «Vielleicht waren es zu viele Wechsel», gibt der Coach danach zu – denn sein Team verliert zuhause 0:2. Und er wusste: «Hätten wir gewonnen, wäre es kein Problem gewesen.»

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
1 / 41
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das denken Expats über ihre neue Schweizer Heimat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Estevão? Estewow! – 7 Dinge, die in der CL auffielen
«Er ist wirklich der nächste Messi», titelt watson vor knapp zwei Jahren, als wir den 16-jährigen Brasilianer Estevão vorstellen. Seit dem Sommer ist er 18 Jahre alt – und bei Klubweltmeister Chelsea schon ein Fixpunkt. Beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona brilliert der Offensivspieler mit diesem herrlichen Treffer:
Zur Story