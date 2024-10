YB-Mittelfeldspieler Lauper fliegt vom Platz. Bild: keystone

Basel schlägt ein erneut schwaches YB – die Berner bleiben Schlusslicht

Meister YB kassiert beim 0:1 in Basel die fünfte Niederlage und belegt nun den letzten Platz in der Super League.

Mehr «Sport»

Basel – Young Boys 1:0

Basel gewinnt das Prestigeduell gegen die Young Boys 1:0 und stürzt den Meister am Tabellenende weiter ins Elend.

Wenn Xherdan Shaqiri sich den Ball hinlegt, geht in Basel in der Regel ein erwartungsvolles Raunen durch die Zuschauerreihen. Auch in der 52. Minute des einstigen Spitzenkampfes zwischen dem FCB und den Young Boys. Und Shaqiris Flanke findet tatsächlich den Kopf von Adrian Barisic, der höher springt als der Berner Joël Monteiro und zum siegbringenden 1:0 einköpfelt.

Barisic bringt den FCB in Fèhrung. Video: SRF

Dass eine solche Aktion dieses Prestigeduell entscheidet, sagt einiges aus über den Zustand zweier Mannschaften aus, die den Tritt in dieser Super-League-Saison noch nicht gefunden haben. Hier die Basler, die zuvor aus den letzten drei Partien nur einen Punkt holten, da die Berner, die einzig bei Abstiegskandidat Winterthur einen Vollerfolg verbuchen konnten.

Entsprechend war es wenig überraschend keine Zelebrierung des schönen Fussballs, die den 28463 Zuschauerinnen und Zuschauern im St.-Jakob-Park vorgesetzt wurde, sondern war das Geschehen vielmehr geprägt von Vorsicht.

Laupers fatale Minute. Video: SRF

Die Young Boys, die unter der Woche beim FC Barcelona eine Lehrstunde in der Champions League erleben mussten, waren gerade in der Anfangsphase bemüht, offensiv in Erscheinung zu treten. Ugrinic traf beispielsweise nach einer Viertelstunde den Pfosten.

Allerdings wurde das Berner Unterfangen, in Basel einen aktiven Vortrag an den Tag zu legen, in der 40. Minute arg gebremst, als Sandro Lauper nach einer Grätsche gegen Benie Traoré zum zweiten Mal in seiner Karriere mit einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

In personeller Überzahl bekundete der FCB selten Mühe in der Spielkontrolle. Kevin Carlos, der von Yverdon verpflichtete Hoffnungsträger in der Offensive, verpasste nach einer Stunde mit einem Kopfball an die Latte das zweite Tor knapp. Mohamed Ali Camara, der Berner Abwehrchef, zwang Marwin Hitz im Basler Tor zehn Minuten vor dem Ende zu einer Parade. Joël Monteiro vertändelte in der Nachspielzeit einen Ball im Strafraum. Es sind Strohfeuer eines darbenden Meisters, der nicht den Eindruck erweckt, bald aus der Krise zu finden.

Der FCB ist zurück in der Meistergruppe. Bild: keystone

Basel - Young Boys 1:0 (0:0)

28'400 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tor: 52. Barisic (Shaqiri) 1:0.

Basel: Hitz; Mendes, Barisic, Adjetey, Schmid (77. Cissé); Leroy, Avdullahu, Romário Baró (77. Xhaka); Shaqiri (72. Kade), Kevin Carlos (72. Fink), Traoré (63. Soticek).

Young Boys: von Ballmoos; Blum (68. Athekame), Camara, Zoukrou, Hadjam; Niasse (85. Virginius), Lauper; Monteiro, Imeri (46. Elia), Ugrinic (68. Males); Ganvoula (75. Colley).

Bemerkungen: 40. Rote Karte gegen Lauper (grobes Foul).

Verwarnungen: 19. Niasse, 35. Leroy, 42. Ganvoula, 42. Avdullahu, 59. Ugrinic, 70. Hadjam, 78. Soticek, 93. Xhaka. (abu/sda)