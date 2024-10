Leverkusen spielt zuhause gegen Aufsteiger Kiel nur unentschieden. Bild: keystone

Leverkusen vergibt Sieg gegen Aufsteiger – Dortmund patzt erneut

Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund müssen in der Bundesliga Rückschläge hinnehmen. Leverkusen verspielt beim 2:2 gegen Holstein Kiel eine 2:0-Führung, der BVB verliert auswärts gegen Union Berlin 1:2.

Leverkusen – Kiel 2:2

Acht Minuten waren in Leverkusen gespielt, da führten die Hausherren gegen den Aufsteiger bereits 2:0. Es sah in Xabi Alonsos 100. Spiel als Leverkusen-Trainer nach einem ungefährdeten Erfolg des Double-Gewinners aus.

Doch die Gäste aus Kiel kamen kurz vor der Pause nach einem Eckball zum Anschlusstreffer und in der zweiten Halbzeit per Penalty sogar zum Ausgleich. Die Feldüberlegenheit des Teams um Mittelfeldstratege Granit Xhaka nutzte nichts, es blieb bei der überraschenden Punkteteilung.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

Tore: 4. Boniface 1:0. 8. Hofmann 2:0. 45. Geschwill 2:1. 69. Arp (Penalty) 2:2.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Union – Dortmund 2:1

Die Dortmunder, die unter der Woche in der Champions League einen 7:1-Sieg gegen Celtic Glasgow gefeiert hatten, zeigten in der Alten Försterei eine schwache erste Halbzeit. Goalie Gregor Kobel musste in der 26. Minute nach einem Penalty zum ersten Mal hinter sich greifen, kurz vor der Pause war er bei einem Flachschuss nach einer Ecke machtlos.

Mehr als der Anschlusstreffer gelang in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Während Dortmund zum dritten Mal in Folge auswärts nicht gewinnen konnte, feierte Union im dritten Heimspiel der Saison den dritten Sieg.

Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

Tore: 26. Vogt (Penalty) 1:0. 45. Vertessen 2:0. 62. Ryerson 2:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Bremen – Freiburg 0:1

Werder Bremen bleibt auch im dritten Heimspiel der Saison ohne Torerfolg. Die Mannschaft von Ole Werner unterlag dem SC Freiburg mit 0:1. Das einzige Tor ders Spiels erzielte Ritsu Doan eine Viertelstunde vor dem Ende.

Werder Bremen - Freiburg 0:1 (0:0)

Tor: 75. Doan 0:1.

Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus und Manzambi (beide nicht im Aufgebot).

Bochum – Wolfsburg 1:3

Mit nur einem Punkt ist Bochum neuer Tabellenletzter. Die von Peter Zeidler trainierte Mannschaft verlor das Heimspiel gegen Wolfsburg 1:3. Bei den Gästen kam der Schweizer Innenverteidiger Cédric Zesiger, der die ersten fünf Saisonspiele über die volle Distanz bestritten hatte, nicht zum Einsatz.

Bochum - Wolfsburg 1:3 (0:2)

Tore: 21. Tiago Tomas 0:1. 37. Wind 0:2. 72. Boadu 1:2. 88. Wind 1:3.

Bemerkungen: 88. Drewes (Bochum) hält Penalty von Wind. Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot). Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). (abu/sda)