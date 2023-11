Vargas der Beste, Innenverteidiger schwach: Die Noten der Schweizer beim 1:1 gegen Kosovo

Badran greift in der Wohn-«Arena» Bühler an: «Ein Aufruf zu illegalem Verhalten!»

Nach der Anreise am Dienstag nach Cervinia, wo das Schweizer Nationalteam für die Rennen am Matterhorn logiert, hiess es für Corinne Suter zunächst abwarten. Das für Mittwoch vorgesehene erste Training zu den Abfahrten vom Samstag und Sonntag in Zermatt/Cervinia musste abgesagt werden. Auch der weitere Verlauf des Speed-Saisonauftakts ist wegen des durchzogenen Wetters in der Schwebe.

Suter, die 29-jährige Abfahrts-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin von 2021, spricht im Interview mit Keystone-SDA darüber, wie sie sich ein erstes Bild von der Weltcup-Strecke am Matterhorn verschafft hat, warum sie in diesem Winter auf einen Grossanlass verzichten kann, was sie vom heiklen Fluor-Thema hält und warum sie sich privilegiert fühlt.