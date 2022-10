Gab am Donnerstag ein beeindruckendes Startelf-Debüt: Alejandro Garnacho. Bild: keystone

ManUniteds Garnacho beeindruckt bei Debüt – Legenden schwärmen vom «neuen Cristiano»

In der Europa League gab der 18-jährige Alejandro Garnacho sein Debüt in der Startaufstellung von Manchester United. Mit seinen Tricks und seinem Ballgefühl beeindruckte er nicht nur die Fans.

Niklas Helbling

Einmal mit dem Idol Fussball spielen. Ein Traum, der für Alejandro Garnacho am Donnerstagabend wahr geworden ist. Im Spiel gegen Sheriff Tiraspol stand der 18-Jährige bei Manchester United erstmals in der Startelf – gemeinsam mit Cristiano Ronaldo. Nach dem Spiel postete Garnacho ein Bild mit dem Portugiesen auf Instagram. Dazu schrieb er: «Ich weiss nicht, ob das gerade wirklich passiert, oder ob ich träume.»

Für Garnacho geht mit dem Auftritt in der Europa League ein Traum in Erfüllung. Nach drei Kurzeinsätzen, in denen er insgesamt nur 21 Minuten auf dem Feld stand, durfte er sich erstmals über längere Zeit präsentieren. Und hinterliess dabei einen bleibenden Eindruck. Von allen Offensivspielern bei den «Red Devils» hatte er die meisten Ballkontakte und war ein wichtiger Bestandteil im Angriff von United. Dabei zeigte er auch, was er mit dem Ball alles kann, und versetzte mit seinem Ballgefühl nicht nur die Fans ins Staunen.

Klublegende Paul Scholes verglich Garnacho bei BT Sport mit dessen Idol: «Er hat das Publikum unterhalten, fast wie ein junger Cristiano Ronaldo.» Besonders beeindruckt zeigte sich der 47-Jährige von Garnachos Fähigkeit, sowohl rechts als auch links an Verteidigern vorbeizuziehen. «Das können nicht viele.»

Scholes' früherer Mitspieler Owen Hargreaves pflichtete ihm bei: «Er war aussergewöhnlich. Er hat alles gemacht.» Ihn beeindruckte besonders, dass Garnacho direkt auf die Verteidiger zugelaufen sei, und diese auch mal mit einem frechen Tunnel ausspielte. «Ich habe es sehr genossen, ihm zuzuschauen. Er ist einer für die Zukunft, aber auch die Gegenwart», zeigte sich Hargreaves begeistert.

Mit der Leistung gegen Tiraspol hat sich Garnacho in jedem Fall für weitere Einsätze empfohlen. Das sieht auch Trainer Erik ten Hag so. Bereits vor dem Spiel sagte der Niederländer: «Er hat mich im Training beeindruckt und verdient es deshalb zu spielen.» Nach Garnachos Premiere in ten Hags Startformation freute er sich über dessen Lauffreudigkeit, etwas, was im System des 52-Jährigen besonders wichtig ist.

Auch deshalb soll der Vertrag des Talents so schnell wie möglich verlängert werden, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Für Scholes und Hargreaves ist klar: «Wenn er so weiter spielt, wird er definitiv mehr Einsatzzeit bekommen.»