«Sonst explodiert das Ganze irgendwann»: HSG-Experte fordert schärfere Regeln

Aus seiner Sicht macht das Engagement Sinn: Der FC St. Gallen verfügt über die beste Eigenkapitalquote aller Klubs und wirtschaftet vorbildlich. Für viele andere Klubs gilt das aber nicht; sie leben von der Hand in den Mund und von Mäzenen. Und dürften deshalb auch kein Interesse an neuen Regeln haben, die das verunmöglichen. (aargauerzeitung.ch)

Das ist der springende Punkt: Die SFL-Klubs würden sich mit schärferen Finanzregeln selbst Fesseln anlegen. Für eine Änderung der Statuten braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und diese scheint angesichts der unterschiedlichen Interessen illusorisch. So gehört Christoph Hammer, der ehemalige SBB-Finanzchef und Verwaltungsrat des FC St. Gallen, zu den Verfechtern strengerer Lizenzierungskriterien. Hammer ist einer der Co-Autoren der HSG-Studie und hat auch einen Gastbeitrag zum Thema in der NZZ mitunterzeichnet.

«Es braucht eine minimale Eigenkapitalquote von 20 Prozent und eine Kaderkosten-Vorgabe, aber auch mehr Transparenz vonseiten der Klubs», sagt Hohmann. Zudem sollen in Europa-Wettbewerben erspielte Preisgelder solidarischer in der Liga verteilt werden.

Dass die UEFA solche Zahlungen nicht als Fussball-Einnahmen akzeptiert und die Kader in Genf, Zürich und Lugano folglich viel zu teuer wären, braucht die Klubs nicht zu kümmern. Denn die 30-Millionen-Grenze knacken sie nicht. Und in der Schweiz stehen im Lizenzierungsreglement keine Kaderkostenregeln - und überhaupt wenig handfeste finanzielle Kriterien.

Das sieht dann zum Beispiel so aus: Der FC Lugano weist 2022 unter «sonstige betriebliche Erträge» fast 21 Millionen Franken aus, der FC Zürich und Servette über 11 Millionen. Was dahintersteckt, geht aus den SFL-Kennzahlen nicht genau hervor. Florian Hohmann sagt, dass sich unter diesen häufig ­Zuschüsse von Mäzenen verbergen können. In Lugano ist der Besitzer Joe Mansueto, ein US-Milliardär. In Zürich schiesst das Ehepaar Canepa Geld ein. In Genf die Rolex-Stiftung.

Dennoch ist der Wert auch für sie wichtig, weil die Kaderkosten eine Antwort auf die Frage liefern, ob die Klubs mit Augenmass und Vernunft wirtschaften. Die Antwort lautet in vielen Fällen auch hier: nein. Zwar lassen sich die Zahlen nur annähernd berechnen, weil gewisse Informationen fehlen. Doch auch so wird klar: verschiedene Klubs leisten sich zu teure Kader. Namentlich gilt das für Sion und GC . Bei anderen, allen voran Lugano und Servette, aber auch dem FC Zürich sieht es vor allem besser aus, weil Mäzene Millionen einschiessen.

Er hat sich daran gewöhnt, dass er die Finanzen von Fussballklubs anders anschauen muss als die von normalen Wirtschaftsunternehmen. Darum «oft erschreckend», aus wirtschaftlich-analytischer Perspektive. Darum «normal», aus der Fussball-Perspektive, weil das Geschäft halt so funktioniert, gerade in der Schweiz . Aber Hohmann findet, dass sich nun etwas ändern muss. «Sonst explodiert das Ganze irgendwann», sagt er.

Über Geld spricht man nicht, man hat es, so lautet das Sprichwort. Zum Schweizer Fussball passt das, sagen wir einmal: ­teilweise. Haben? Allenfalls ein bisschen. Darüber sprechen? Eigentlich lieber nicht. Höchstens einmal im Jahr, weil es dann nicht anders geht: im Frühling, wenn die UEFA Zahlen verlangt von allen Klubs, die in europäischen Wettbewerben mitspielen wollen.

«Meine Frau will nicht, dass ich mit den Kindern in den Zoo gehe ...»

Staudenmann, Aeschbacher, Orlik – grosse Sieger an grossen Schwingfesten

Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher als Sieger des Berner Kantonalfests in Tramelan sowie Armon Orlik als Sieger des Nordostschweizer Fests in Mollis sind die Triumphatoren vom Sonntag.

Hatte er in der Saison 2022 achtmal den 2. Platz belegt – auch am Eidgenössischen Fest in Pratteln –, kennt Fabian Staudenmann in dieser Saison nur den Sieg. Nach drei Siegen an Gauverbandsfesten und dem Triumph vom letzten Sonntag am Schwarzsee hat er nun erstmals das Berner Kantonale für sich entschieden.