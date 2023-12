Nach der Pause erhöhten die Gastgeber zunächst ihre offensive Intensität, doch Bayern-Torwart Manuel Neuer konnte sich in seinem 700. Pflichtspiel auf Vereinsebene auf seine Vorderleute diesmal verlassen. Dayot Upamecano und Minjae Kim verteidigten mit hohem Einsatz. Und vorne stach Müller als Joker. Der 34-Jährige bediente Kane, nach dessen Steckpass in die Tiefe Coman freistehend vor Torwart André Onana eiskalt vollendete.

Die Red Devils, die unbedingt gewinnen mussten, fanden zunächst nach vorne kaum statt. Dazu verletzte sich Abwehr-Ass Harry Maguire offenbar an der Leiste und musste nach 40 Minuten ausgewechselt werden, was defensiv eine Schwächung bedeutete.

Einstellung, Körpersprache, Konzentration – die Bayern präsentierten sich hellwach, kontrollierten das Geschehen auf dem Platz. Musiala sorgte 66 Minuten lang für Schwung, ehe ihn Thomas Müller ablöste. Kane arbeitete bei seinem ersten Spiel als Bayern-Profi in seiner Heimat fleissig fürs Team – auch defensiv. Im Strafraum trat der 30-Jährige anders als beim wilden 4:3 im Hinspiel nicht als Torschütze in Erscheinung. Ein Distanzschuss war Kanes magere Ausbeute (10.). Nach einer feinen Flanke von Kingsley Coman traf Leroy Sané bei der grössten Möglichkeit volley den Ball nicht richtig (32.).

Kingsley Coman (70.) erzielte nach einem genialen Pass von Harry Kane den Treffer des Abends am Dienstag im Old Trafford. Dabei waren die Bayern gegen über weite Strecken enttäuschende Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Durch das zeitgleiche 1:0 des FC Kopenhagen im Parallelspiel gegen Galatasaray steht damit auch fest, dass United als Gruppenletzter nun ganz aus dem Europapokal ausgeschieden ist. Die Dänen ziehen mit den Bayern ins Achtelfinale ein, Galatasaray überwintert in der Europa League.

Der FC Bayern hat sich nur wenige Tage nach dem 1:5 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt mit einer souveränen Leistung zurückgemeldet. Der deutsche Rekordmeister siegte am letzten Spieltag der Champions-League-Vorrunde 1:0 (0:0) bei Manchester United und beendet die Gruppenphase damit ungeschlagen.

Egli bezwingt Tiger: Der HCD schlägt Langnau dank Dominik und Chris Egli

Der HC Davos schlägt die SCL Tigers 2:1 und überholt die Emmentaler in der Tabelle. Davos rückt auf Platz 9 vor; Langnau fällt auf Position 10 zurück.

Eglis machten den Unterschied aus. Verteidiger Dominik Egli (25) brachte Davos nach bloss 70 Sekunden in Führung. Und nach dem Langnauer Ausgleich in Überzahl durch Sean Malone (30.) gelang Center Chris Egli (27) in der 35. Minute das 2:1 für die Bündner. Dominik und Chris sind nicht miteinander verwandt. Beide kamen zum vierten Saisontor. Chris Egli erzielte noch nie in einer Saison mehr als fünf Tore.