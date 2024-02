Harry Kane erlöst die Bayern in der Nachspielzeit. Bild: keystone

Bayern mit Last-Minute-Sieg + Manchester United mit erster Niederlage in diesem Jahr

Bundesliga

Mönchengladbach – Bochum 5:2

Gerardo Seoane gelingt mit Borussia Mönchengladbach nach einer schlechten Phase ein Befreiungsschlag. Die Fohlen kommen in der 23. Bundesliga-Runde mit dem 5:2 gegen Bochum zum zweiten Sieg des Jahres.

Seoanes Mönchengladbach holte gegen Bochum drei Punkte. Bild: keystone

Nathan Ngoumou und Julian Weigl schossen Mönchengladbach in der ersten Halbzeit innerhalb von sechs Minuten mit 2:0 in Führung. Für die weiteren Gladbacher Treffer sorgten der bei den eigenen Junioren fussballerisch gross gewordene Rocco Reitz, der ehemalige YB-Stürmer Jordan Siebatcheu und der Franzose Franck Honorat in den letzten 20 Minuten.

Die Gladbacher, die zuletzt fünf Spiele sieglos geblieben waren, dürfen sich zudem über das baldige Comeback von Jonas Omlin freuen. Der an der Schulter verletzt gewesene Schweizer Keeper dürfte in der ersten März-Hälfte wieder für Bundesliga-Einsätze bereit sein.

Borussia Mönchengladbach - Bochum 5:2 (2:0).

53'196 Zuschauer.

Tore: 28. Ngoumou 1:0. 35. Weigl (Penalty) 2:0. 72. Reitz 3:0. 75. Hofmann 3:1. 78. Siebatcheu 4:1. 87. Schlotterbeck 4:2. 96. Honorat 5:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach ohne Omlin (verletzt) und Elvedi (gesperrt). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Stuttgart – Köln 1:1

Das drittplatzierte Stuttgart kam gegen Köln zu einem Punkt. Die beiden Teams trennten sich 1:1.

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 1:1 (0:0).

Tore: 53. Millot 1:0. 62. Martel 1:1. - Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Union Berlin – Heidenheim 2:2

Auch der Aufsteiger Heidenheim kann weiter überraschen. Gegen Union Berlin holte das Team ein 2:2-Unentschieden.

Heidenheim und Union Berlin trennten sich 2:2. Bild: keystone

Union Berlin - Heidenheim 2:2 (2:1).

Tore: 3. Dovedan 0:1. 43. Gosens 1:1. 45. Schäfer 2:1. 71. Beste 2:2.

Bremen – Darmstadt

Die Horror-Serie von Schlusslicht Darmstadt geht derweil weiter. Zum 16. Mal in Folge blieb der Aufsteiger sieglos. Beim 1:1 in Bremen hatten die Gäste gleich mehrfach Pech. Das 0:1 fiel mittels Eigentor, und in der zweiten Halbzeit wurden zwei Treffer Darmstadts durch den VAR annulliert.

Werder Bremen - Darmstadt 98 1:1 (1:1).

Tore: 8. Zimmermann (Eigentor) 1:0. 33. Justvan 1:1.

Bayern – Leipzig 2:1

Bayern München - RB Leipzig 2:1 (0:0).

Tore: 56. Kane 1:0. 70. Sesko 1:1

Premier League

Bournemouth – Manchester City

Bericht folgt nach Spielende.

Arsenal – Newcastle

Bericht folgt nach Spielende.

Burnley – Crystal Palace 0:3

Für Zeki Amdouni sieht es im Abstiegskampf der Premiere League immer düsterer aus. Nach 26 Runden und einer weiteren Niederlage beträgt der Rückstand von Amdounis Burnley auf den rettenden 17. Platz zehn Punkte.

Amdouni droht mit Burnley der Abstieg. Bild: keystone

Für Amdouni endete der Match bei Crystal Palace (0:3) schon nach gut 36 Minuten. Der Schweizer Internationale, der in der Meisterschaft viermal getroffen hat, musste nach der Roten Karte gegen Teamkollege Josh Brownhill einem Mittelfeldspieler Platz machen. Von der Bank aus sah er die drei Gegentore zwischen der 68. und 77. Minute. In den letzten acht Partien gab es nur zwei Punkte für den Aufsteiger.

Crystal Palace - Burnley 3:0 (0:0).

Tore: 68. Richards 1:0. 72. Ayew 2:0. 77. Mateta (Penalty) 3:0. - Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (bis 37.). 35. Rote Karte gegen Brownhill (Burnley)

Manchester United – Fulham 1:2

Manchester United kassiert die erste Niederlage im neuen Jahr. Nach bislang vier Siegen im Februar ist es der FC Fulham, der die Serie der Red Devils reissen lässt. Die Gäste aus Fulham gingen in der 65. Minute in Führung, Maguire liess das Heimteam mit dem Ausgleich in der 89. Minute noch einmala hoffen. Iwobi machte mit dem Siegtreffer für Fulham in der 97. Minute alles klar.

Fulham bringt Manchester United zu Fall. Bild: keystone

Manchester United - Fulham 1:2 (0:0).

Tore: 65. Bassey 0:1. 89. Maguire 1:1. 97. Iwobi 1:2.

La Liga

Barcelona – Getafe 4:0

Gegen Getafe gab sich Barcelona keine Blösse. Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit, in der Raphinha mit seinem Tor zum 1:0 für den einzigen Glanzpunkt sorgte, drehten die Katalanen auf und fegten Getafe mit TOren von Felix, De Jong und Lopez mit 4:0 vom Platz.

Barcelona schlägt Getafe 4:0. Bild: keystone

FC Barcelona - Getafe 4:0 (1:0).

Tore: 20. Raphinha 1:0. 53. João Felix 2:0. 61. De Jong 3:0. 91. Fermin Lopez 4:0. (sda)