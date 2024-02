Eine Wandmalerei in Liverpool zeigt Jürgen Klopp. Bild: keystone

Wen soll Liverpool als neuen Trainer holen? Das ergibt die Analyse

Xabi Alonso? Wieder ein Deutscher? Oder einer, den erst wenige auf der Rechnung haben? Der FC Liverpool braucht einen Nachfolger für Jürgen Klopp. Ein Algorithmus hat nun den idealen Trainer der «Reds» ermittelt.

In wenigen Monaten endet eine Ära. Jürgen Klopp verlässt im Sommer nach knapp neun Jahren den FC Liverpool. Der populäre Deutsche verlässt die «Reds» als einer der erfolgreichsten Trainer der Klubgeschichte.

Darüber, wer sein Nachfolger werden soll, debattiert die Fussballwelt seit dem Bekanntwerden des Abgangs. Im Fokus steht besonders Xabi Alonso. Der Spanier gewann als Spieler mit Liverpool die Champions League und führt aktuell mit Bayer Leverkusen die Bundesliga an.

Da war noch einiges anders: 2012 treffen sich Xabi Alonso als Spieler von Real Madrid und Jürgen Klopp als Trainer von Borussia Dortmund. bild: imago-images.de

Aber wäre Alonso, angeblich auch von Bayern München umworben, wirklich der geeignete Mann, um Jürgen Klopp abzulösen? Dieser Frage hat sich Carteret Analytics angenommen, eine renommierte Firma, die Premier-League-, Bundesliga- und anderen Klubs detaillierte Trainerbewertungen erstellt.

«Jürgen Klopp hat in den vergangenen Saisons nicht nur bedeutende Erfolge erzielt», so das Unternehmen gegenüber der BBC. «Seine individuellen Kennzahlen zeigen ein aussergewöhnlich hohes Mass an Fussballintelligenz. Seine strategische Intelligenz zum Beispiel wird als sehr hoch eingestuft, seine taktischen Fähigkeiten sind sogar noch besser.»

Carteret Analytics hat Klopp und mögliche Nachfolger nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Die Ergebnisse wurden nach Liga gewichtet und jüngere Resultate hatten einen höheren Einfluss als ältere. Heraus kam schliesslich, dass dieser Portugiese in der Pole Position sein müsste:

Ruben Amorim

Bild: keystone

Mit Sporting Lissabon hat der 39-Jährige am Donnerstagabend die Europacup-Saison von YB beendet. Das ist kaum der Hauptgrund dafür, dass Liverpool angeblich tatsächlich stark an Amorim interessiert ist. Gemäss dem «Independent» ist Amorim zusammen mit Alonso der Wunschkandidat.

Bei Sporting gelang es dem 14-fachen Nationalspieler, einen Klub wiederzubeleben, der zuletzt viele Jahre im Schatten des Stadtrivalen Benfica und des FC Porto stand. 2021 führte er Sporting zum ersten Meistertitel seit 19 Jahren. Carteret berechnete für Amorim, dass sein Wert für strategische Intelligenz, sein taktisches Kommando, der erfolgsbereinigte Angriffskoeffizient und die Schussquote sogar höher sind als die von Klopp.

Julian Nagelsmann

Bild: keystone

Bis nach der Heim-EM im Sommer arbeitet der ehemalige Bayern-Trainer als deutscher Bundestrainer. Danach ist Nagelsmann frei und er ist gemäss dem Computer die zweitbeste Nachfolge-Lösung in Liverpool. Allerdings weisen die Analysten darauf hin, dass Nagelsmanns zwischenmenschliche Fähigkeiten noch eingehender untersucht werden müssten.

Thomas Tuchel

Bild: keystone

Die Stärke des Noch-Trainers von Bayern München sei es, die richtige Startelf zu finden, heisst es. Bei der Fähigkeit, während des Spiels einzugreifen und die richtige Entscheidung zu treffen, bleibe Tuchel deutlich hinter Klopp zurück.

Ange Postecoglou

Bild: keystone

Bei Tottenham Hotspur begeistert der Australier mit Offensivfussball, auch wenn drei Niederlagen in Folge im November das Team ein wenig zurückbanden. Postecoglou ist gemäss Carteret eine Art «Klopp für Arme»: Er weist einige starke Ähnlichkeiten zum Deutschen auf, allerdings sind die Werte durchs Band etwas tiefer. Das Urteil: «Er ist eine ernsthafte Option, allerdings gibt es noch bessere Kandidaten.»

Xabi Alonso

Bild: keystone

Der Spanier gilt als Kronfavorit – aber die Analyse kommt zu einem anderen Schluss. Alonso habe einen völlig anderen Spielstil als Klopp, lasse nicht so schnell und offensiv spielen. Hauptgrund für die Skepsis ist jedoch die verhältnismässig kurze Trainerkarriere Alonsos, der erst Junioren von Real Madrid coachte, dann die zweite Mannschaft von Real Sociedad und schliesslich im Herbst 2022 Leverkusen übernahm.

Deshalb das Fazit: «Es ist ein Risiko für Liverpool, einen Trainer mit so wenig Erfahrung zu ernennen. Zieht man dann noch den deutlichen Unterschied im Spielstil und in der Herangehensweihe beim Ertüfteln von Aufstellungen herbei, wird es zu einem bedeutenden Risiko, Alonso zu verpflichten.»

Das Ergebnis der Analyse tabelle: bbc

Noch heisst der Trainer des FC Liverpool Jürgen Klopp. Am Sonntag (16 Uhr) bietet sich ihm im Londoner Wembley die Chance, die erste Trophäe in dieser Saison zu gewinnen: im Final des Liga-Cups gegen Chelsea. Es wäre sein achter Titel mit den «Reds».