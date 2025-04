«Es war kein Problem der Mentalität. Wir haben unseren Match gemacht, auch in Unterzahl nach vorne zu spielen versucht. Uns fehlte einfach die Effizienz. Es ist eine grosse Enttäuschung für uns als Team, was wir den Fans angetan haben. Das haben sie nicht verdient. Deshalb müssen wir auch den Kopf hinhalten und anhören, was die Fans zu sagen haben. Solange es keine Grenzen überschreitet, nehmen wir diese Schläge in Kauf.»

YB-Coach Giorgio Contini