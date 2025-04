Der Held des FC Biel: Malko Sartoretti erzielte das einzige Tor des Spiels. Bild: keystone

Biel gelingt die Sensation gegen YB – als erster drittklassiger Klub steht es im Cupfinal

Die Young Boys scheitern im Schweizer Cup am FC Biel aus der Promotion League. Malko Sartoretti lässt die Seeländer mit einem Penaltytreffer in der Verlängerung jubeln, die als erster Klub dieser Stufe im Cupfinal stehen.

simon scheidegger, biel / keystone-sda

Abdoulaye Coulibaly ist ein bulliger, flinker Stürmer aus Paris, der bei Saint-Etienne ausgebildet wurde. Grosse Stricke hat der 23-Jährige in seiner Karriere noch nicht verrissen. Nachdem er sich in seiner Heimat nicht durchsetzen konnte, fand er beim FC Biel Unterschlupf. Seine zweite Saison absolviert Coulibaly derzeit bei den Seeländern, sieben Treffer sind ihm dabei gelungen. Seit Samstag ist er aber derjenige, der massgeblich daran beteiligt war, dass für die Young Boys der Traum vom Titel im Schweizer Cup jäh zerplatzte.

In der Verlängerung dieses Halbfinals gegen den Kantonsrivalen in der Bieler Arena wuselte Coulibaly ein weiteres Mal im Strafraum der Berner. David von Ballmoos eilte aus seinem Tor und brachte den Gegenspieler zu Fall. Dem Emmentaler, der zu seinem ersten Einsatz zwischen den Pfosten seit dem Viertelfinal gegen den FC Zürich Ende Februar (3:2) kam, war nicht nur in diesem Moment anzumerken, dass sein Platz zuletzt vorwiegend auf der Bank gewesen war. Beim fälligen Penalty von Malko Sartoretti blieb der Goalie chancenlos, und YB rannte einem Rückstand hinterher, den es nicht mehr aufholen sollte.

Selbstbewusste Bieler

Dass die Bieler ein unangenehmer Gegner sein wollen, hatte Trainer Samir Chaibeddra im Vorfeld angekündigt – und das hatten die Seeländer nicht zuletzt im Viertelfinal bewiesen, als sie mit Lugano eine Mannschaft aus dem Wettbewerb bugsierten, die in den letzten Jahren gerade im Cup mehrmals um die Trophäe hatte spielen können.

Insofern gingen auch die Bieler Fans mit gesundem Selbstvertrauen in den sechsten Cup-Halbfinal ihrer Vereinsgeschichte. Mit einem grossen, rotweissen Transparent liessen sie die Fussballschweiz wissen: «Bieu isch ä Cupmannschaft». Auch die Young Boys bekamen das Cup-Gesicht des Klubs aus der Promotion League zu sehen.

Der grosse Traum der Bieler Fans ging in Erfüllung. Bild: keystone

Zwar war der Schweizer Meister mehr in Ballbesitz, wie schon gegen Lugano schaffte es der Aussenseiter aber immer mal wieder, mit schnellen Gegenstössen in die gefährliche Zone vor dem Tor von David von Ballmoos vorzudringen. Vorab Brian Beyer brachte sich vor YBs Nummer 2 mehrmals gefährlich in Position.

Der Weitschuss des Franzosen in der ersten Halbzeit zischte aber knapp am Pfosten vorbei (29.) und als er nach einem schön vorgetragenen Konter einschussbereit gewesen wäre, konnte der Berner Rechtsverteidiger Lewin Blum im letzten Moment den Fuss dazwischen halten (58.).

Die Frage der Zentimeter

Die vermeintlich beste Chance offerierte sich dem Underdog dann eine knappe Viertelstunde vor Ablauf der 90 Minuten. Abdoulaye Coulibaly entwischte dem erst kurz zuvor eingewechselten Kastriot Imeri, und der Genfer in Berner Diensten riss den bulligen Stürmer um. Schiedsrichter Alessandro Dudic entschied erst auf Penalty, die Intervention des Videoschiedsrichters ergab aber, dass das Foul wenige Zentimeter ausserhalb des Berner Strafraums stattgefunden hatte.

Diesmal war der VAR aufseiten des Super-League-Klubs, auch wenn er fortan in Unterzahl agieren musste, da Imeri für seine Aktion die Rote Karte gezeigt bekam. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit waren die Zentimeter nämlich nicht aufseiten der Young Boys gewesen.

Ein Treffer von Alan Virginius wurde da aberkannt, weil Cedric Itten bei einer vorangegangenen Schussabgabe von Filip Ugrinic knapp im Abseits gestanden war. Es hätte der Moment sein können, der für die Mannschaft von Giorgio Contini einen signifikant weniger nervenaufreibenden Abend hätte einläuten können. Und weil Chris Bedias vermeintlicher Last-Minute-Treffer aufgrund eines Handspiels aberkannt wurde, blieben sämtliche Bemühungen der Young Boys unbelohnt.

Die Berner müssen demnach in einer Saison voller Auf und Abs ein nächstes Ziel begraben – und sich angesichts der acht Punkte Rückstand auf den FC Basel in der Meisterschaft wohl auf eine titellose Spielzeit einstellen.

Der FC Biel hingegen schrieb mit seinem Erfolg Cup-Geschichte: Noch nie stand ein drittklassiger Klub im Final des Wettbewerbs. Dort treffen die Bieler am 1. Juni entweder auf den FC Basel oder Lausanne-Sport, die sich am Sonntag entgegenstehen.

Biel - Young Boys 1:0 (0:0) n.V.

6000 Zuschauer (Stadionrekord). SR Dudic.

Tor: 99. Sartoretti (Penalty) 1:0.

Biel: Radtke; De Freitas, Rizvanovic, Kelvin, de Oliveira, Socka Bingue (112. Dib); Dzonlagic (71. Arrivas), Mveng (71. Moulin), Massombo (122. Avdyli), Coulibaly (Ndema); Beyer (67. Sartoretti).

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Zoukrou, Lauper, Abdu Conté (74. Athekame); Males (74. Imeri), Ugrinic, Raveloson, Virginius (102. Tsimba); Fassnacht; Itten (61. Bedia).

Bemerkungen: 77. Rote Karte gegen Imeri (Notbremse). 112. Lattenschuss von Lakomy. 125. Tor von Bedia wegen Handspiels annulliert. Verwarnungen: 16. Blum. 44. Conté. 103. Ugrinic. 105. Athekame. 105. De Oliveira. 123. Rizvanovic. (nih/sda)