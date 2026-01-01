freundlich-3°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

0:0 gegen Liverpool: Noah Okafor punktet mit Leeds an der Anfield Road

Okafor punktet mit Leeds an der Anfield Road

01.01.2026, 20:5101.01.2026, 20:52

Das neue Jahr beginnt für den FC Liverpool wenig verheissungsvoll. In der 19. Runde der Premier League spielt der Titelverteidiger gegen den Aufsteiger Leeds nur 0:0.

Noah Okafor of Leeds United and Ryan Gravenberch of Liverpool Liverpool v Leeds United, Premier League, Football, Anfield, Liverpool, UK - 01 Jan 2026Liverpool Anfield United Kingdom EDITORIAL USE ONL ...
Noah Okafor (rechts) im Duell mit Ryan Gravenberch.Bild: www.imago-images.de

Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor war zwar in Liverpool spielerisch klar unterlegen, holte am Ende aber einen vielleicht noch wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Reds wiesen zwar nicht weniger als 19 Abschlüsse auf, nur vier davon kamen allerdings auch auf das Tor der gut organisierten Gäste, die nun zum sechsten Mal in Folge nicht verloren.

Liverpool – Leeds United 0:0
Bemerkungen: Leeds mit Okafor (ab 70.).

(ram/sda)

Von Fans und Experten gefeiert, vom Team geliebt: «Granit Xhaka hat alle beflügelt»
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
1 / 15
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
Leicester City, 2015/2016: Die wohl grösste Sportsensation aller Zeiten. Leicester – vor der Saison mit einer Meisterquote von 5000:1 (gleiche Quote wie dass der heisseste Tag des Jahres auf Weihnachten fällt) – wird englischer Meister. Riyad Mahrez und Jamie Vardy sind die grossen Figuren beim Märchen, Gökhan Inler spielt als Tribünengast eine Nebenrolle. Drei Runden vor Schluss ist der Titel gesichert. Unfassbar. ... Mehr lesen
quelle: x01095 / craig brough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer der watson-Redaktion schafft die meisten Klimmzüge?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Grosse Klappe, aber immer weniger dahinter – jetzt droht Michael van Gerwen der Absturz
Immer wieder waren während der Darts-WM Aussagen von Michael van Gerwen zu lesen, in denen er über seine Konkurrenten herzog. Nun ist der 36-jährige Niederländer ausgeschieden – womit sich seine Krise zu verschärfen droht.
Grosse Töne sind von Michael van Gerwen noch immer zu hören. Doppelweltmeister Peter Wright? «Es ist für ihn an der Zeit, seine Karriere zu beenden.» Die Deutschen, von denen keiner den Achtelfinal erreichte? «Müssen mehr trainieren und konstanter werden.» Wer Luke Littlers Angstgegner sei? «Definitiv ich. Wenn er etwas anderes sagt, lügt er.»
Zur Story