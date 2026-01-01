Okafor punktet mit Leeds an der Anfield Road

Das neue Jahr beginnt für den FC Liverpool wenig verheissungsvoll. In der 19. Runde der Premier League spielt der Titelverteidiger gegen den Aufsteiger Leeds nur 0:0.

Noah Okafor (rechts) im Duell mit Ryan Gravenberch. Bild: www.imago-images.de

Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor war zwar in Liverpool spielerisch klar unterlegen, holte am Ende aber einen vielleicht noch wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Reds wiesen zwar nicht weniger als 19 Abschlüsse auf, nur vier davon kamen allerdings auch auf das Tor der gut organisierten Gäste, die nun zum sechsten Mal in Folge nicht verloren.

Liverpool – Leeds United 0:0

Bemerkungen: Leeds mit Okafor (ab 70.).

(ram/sda)