Mit der nötigen Portion Glück schlägt die Schweizer Nati Tschechien 2:1

Schweizer Spieler feiern Torschütze Embolo nach dem Treffer zum 2:0. Bild: keystone

Mit der nötigen Portion Glück schlägt die Schweiz Tschechien und bleibt A-klassig

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt auch in der nächsten Nations League in der höchsten Liga. Sie gewinnt in St.Gallen das letzte Spiel gegen Tschechien 2:1 und reist damit im November mit sehr breiter Brust zur WM in Katar.

Schweiz – Tschechien 2:1

Im 100. Länderspiel von Ricardo Rodriguez und am 30. Geburtstag von Captain Granit Xhaka benötigte die Schweiz gegen die auf dem Papier aufgrund einer Flut von Ausfällen deutlich unterlegenen Tschechen eine ordentliche Portion Glück und einen abermals glänzend aufgelegten Yann Sommer, um sich durchzusetzen. Gleich dreimal trafen die Gäste gegen die offensiv eingestellten Schweizer die Torumrandung, dazu parierte Sommer seinen fünften Penalty in Folge im Nationaldress aus dem Spiel heraus.

Die Schweizer Tore durch Remo Freuler und Breel Embolo fielen durch einen Doppelschlag innerhalb von 73 Sekunden. Dass die SFV-Auswahl gegen die robusten Tschechen vor gut 15'000 Zuschauern im kühl-nassen St.Galler Herbstwetter kein leichtes Spiel haben würden, zeichnete sich früh ab. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin begann etwas unkonzentriert und nachlässig – und war plötzlich hellwach.

Yann Sommer, Goalie: «Es war wichtig, dass wir uns nach dem schwierigen Start in die Nations League gefangen haben, dass wir wieder Sicherheit gewonnen haben. Wir haben uns mit den Spielen gegen Spanien und Portugal ein gutes Gefühl erarbeitet. Das war wichtig für die Nations League. Und jetzt bereiten wir uns in den Klubs gut für die Weltmeisterschaft vor. Das wird ein ganz anderes Turnier und da müssen wir wieder auf einem Top-Level sein.»

Erst Freuler, dann Embolo

Innert Kürze zog sie nach einer halben Stunde und einigen überstanden brenzligen Momenten auf 2:0 davon. Zuerst köpfelte Freuler eine Flanke von Xherdan Shaqiri aus vier Metern ins Netz. Kurz darauf fing Breel Embolo einen haarsträubenden Pass des Tschechen Lukas Kalvach ab, zog Richtung Tor und erhöhte mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Der Schweizer Doppelschlag zum 1:0 und 2:0. Video: SRF

Mit der schnellen Doublette übertünchten die Schweizer die Probleme, die sie gegen die grossgewachsenen Tschechen im Spiel nach hinten hatten. Wiederholt, und wesentlich öfter als die Spanier am Samstag, kamen die Tschechen zu gefährlichen Kontern und weiteren guten Offensivszenen. Dabei musste Tschechiens Nationalcoach Jaroslav Silhavy wegen des verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfalls von 14 Spielern ordentlich improvisieren.

Elfmetertöter Sommer

Nach acht Minuten traf der mit seiner guten Technik herausstechende Adam Vlkanova mit dem bereits dritten Torschuss der Tschechen aus 20 Metern die Latte. In der 42. Minute hämmerte Vladimir Coufal den Ball per Dropkick an den Aussenpfosten. Und in der 88. Minute prallte ein Kopfball von Jan Kuchta vom Pfosten zurück. Zum Penalty für die Tschechen führte nach einer Stunde ein Foul von Nico Elvedi. Sommer wählte die rechte untere Ecke, und parierte den Schuss von Tomas Soucek.

Sommer hält schon wieder einen Penalty. Video: SRF

Ein anderes Mal musste Yann Sommer bei einem Konter mit einer starken Parade gegen Vaclav Cerny glänzen, um das erste Gegentor zu verhindern, das Patrik Schick kurz vor der Halbzeitpause schliesslich nach einem Angriff über die linke Seite mit einer Direktabnahme doch erzielte.

Erst mit fortschreitender zweiter Halbzeit ergaben sich den Schweizern zusehends Räume für Konter. Einen solchen vertändelte Renato Steffen in der Nachspielzeit und vollendete Ruben Vargas in der 73. Minute sehenswert. Der Treffer zählte aber nicht, weil Vargas knapp aus dem Abseits gestartet war.

Zeki Amdouni und Ardon Jashari kamen in der Schlussphase wie Dan Ndoye gegen Spanien zu ihren Länderspiel-Debüts. Drei Tage nach dem historischen ersten Sieg in Spanien wich Yakins Startformation nur auf einer Position von jener in Saragossa ab: Den Platz des Gelbgesperrten Manuel Akanji in der Innenverteidigung neben Nico Elvedi nahm wie erwartet Fabian Schär ein. So ähnlich die Formation war, so unterschiedlich war die Herangehensweise im letzten Spiel vor dem Abflug auf die arabische Halbinsel. Hatten die Schweizer den Spaniern das Spieldiktat überlassen und sich darauf konzentriert, den Gegner von der gefährlichen Zone fernzuhalten, betrieben sie gegen den Aussenseiter Tschechien ein offensiveres Pressing und glich die Aufstellung im Vorwärtsgang öfter einem 4-3-3.

Der Zusammenschnitt der wichtigsten Szenen. Video: SRF

Schweiz - Tschechien 2:1 (2:1)

Kybunpark, St.Gallen. - 15'353 Zuschauer. - SR Peljto (BIH).

Tore: 29. (28:36) Freuler (Shaqiri) 1:0. 30. (29:49) Embolo 2:0. 45. Schick (Zima) 2:1.

Schweiz: Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez; Freuler (93. Jasari), Xhaka; Shaqiri (65. Steffen), Sow (79. Zakaria), Vargas (79. Amdouni); Embolo (65. Seferovic).

Tschechien: Vaclik (46. Stanek); Coufal, Kudela (46. Havel), Zima, Jemelka; Soucek, Kalvach (64. Kuchta); Cerny (79. Sevcik), Barak (64. Provod), Vlkanova; Schick.

Bemerkungen: Schweiz ohne Akanji, Omlin (beide gesperrt) und Okafor (verletzt). Tschechien u.a. ohne Brabec, Masopust, Jankto, Holes, Kalas und Sadilek (alle verletzt oder krank). 61. Sommer hält Foulpenalty von Soucek. 74. Tor von Vargas wegen Abseits nicht anerkannt. 8. Lattenschuss Vlkanova. 42. Pfostenschuss Coufal. Verwarnungen: 60. Elvedi. 93. Zakaria.

Portugal – Spanien 0:1

Spanien sicherte sich das letzte Tickets für das Finalturnier in der Nations League. Dank dem 1:0-Sieg in Portugal überholten sie den Europameister von 2016 noch. Es waren die Spanier, die in Braga unter Zugzwang standen. Erst in der Schlussviertelstunde kam aber zum Ballbesitz auch Torgefährlichkeit dazu. Im sehr jungen spanischen Team war es der Routinier Alvaro Morata, der für den Unterschied sorgte. Der 29-Jährige von Atlético Madrid hatte in der 77. Minute die erste gute Torchancen der Spanier und traf in der 88. Minute zum Sieg.

0:1 Spanien: Alvaro Morata (88.). Video: streamja

Das lange Zeit souverän verteidigende Portugal wurde damit zum Ende hin für die zunehmende Passivität bestraft. Lange Zeit stoppte Portugal die schön anzusehenden Angriffe der Gäste spätestens in der Nähe des eigenen Strafraums.

Vor Spanien hatten sich bereits Italien, die Niederlande und Kroatien für das Final Four qualifiziert, das im kommenden Juni mit einem der Finalteilnehmer als Gastgeber stattfinden wird. (ram/sda)