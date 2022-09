Deutschland feiert den Treffer durch Ilkay Gündogan – es ist der Startschuss einer spektakulären zweiten Halbzeit. Bild: keystone

Spektakuläres 3:3 zwischen England und Deutschland – Italien gewinnt die Hammergruppe

Gruppe A3

England – Deutschland 3:3

Im sportlich bedeutungslosen Prestigeduell zwischen Absteiger England und Deutschland sorgte beim 3:3 eine torreiche zweite Halbzeit für beste Unterhaltung. Die Deutschen gingen bis zur 67. Minute durch Treffer von Ilkay Gündogan und Kai Havertz 2:0 in Führung.

Ilkay Gündogan trifft zum 1:0. Video: streamja

Hai Havertz erhöht auf 2:0. Video: streamja

Doch nur fünf Minuten später leitete Luke Shaw mit einem Schlenzer eine spektakuläre Wende ein. Innert elf Minuten sorgten Mason Mount und Harry Kane für die überraschende Führung des Teams von Gareth Southgate, das in den bisherigen fünf Partien der Nations League nur einmal per Penalty getroffen hatte.

Luke Shaw verkürzt für England. Video: streamja

Der Ausgleich durch Mason Mount. Video: streamja

Harry Kane dreht das Spiel. Video: streamja

Havertz vermieste den fast 80'000 Fans mit seinem zweiten Tor den Prestigeerfolg für den EM-Finalisten.

Havertz trifft nach Pope-Abpraller erneut. Video: streamja

England - Deutschland 3:3 (0:0)

London. 78'741 Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tore: 52. Gündogan (Foulpenalty) 0:1. 67. Havertz 0:2. 72. Shaw 1:2. 75. Mount 2:2. 83. Kane (Foulpenalty) 3:2. 87. Havertz 3:3.

Ungarn – Italien 0:2

Italien überholt am letzten Spieltag der Nations League dank eines 2:0-Erfolg im Direktduell die überraschenden Ungarn und qualifiziert sich als drittes Team für das Finalturnier im kommenden Juni.

Kleines Trostpflaster nach der verpassten WM: Italien gewinnt die Hammergruppe A3. Bild: keystone

Die Italiener hatten sich dank eines 1:0-Sieges am Freitag in der Reprise des EM-Finals gegen England die Chance gewahrt, sich für das Final-Four-Turnier im Juni 2023 in der Niederlande zu qualifizieren. Und der Europameister, der zuletzt nicht immer überzeugend agiert hatte und sich nach dem EM-Triumph nach wie vor im Umbruch befindet, trat in Budapest auf wie ein Team, das einen Sieg benötigt.

Die Ungarn, denen ein Unentschieden zur Verteidigung ihrer Spitzenposition gereicht hätte, brachten sich gegen die Azzurri selber in die Bredouille. Einen Rückpass auf Peter Gulacsi konnte der ungarische Torhüter nicht weg spedieren, weil Ex-FCZ-Spieler Wilfried Gnonto eher am Ball war. Gnontos Sturmpartner Giacomo Raspadori umspielte den am Boden liegenden Gulacsi und erzielte das 1:0.

Giacomo Raspadori profitiert von mehreren Fehlern der ungarischen Verteidigung. Video: streamja

Federico Dimarco erhöhte kurz nach der Pause für Italien, indem er eine Kombination wuchtig abschloss. Ungarn, das bis in die 75. Minute mit Basel-Stürmer Adam Szalai agierte, konnte gegen die Mannschaft von Roberto Mancini, welche die letzte Austragung der Nations League auf Rang 3 beendet hatte, nicht mehr reagieren.

Federico Di Marco erzielt das vorentscheidende 2:0. Video: streamja

Ungarn - Italien 0:2 (0:1)

Budapest. - SR Bastien (FRA).

Tore: 27. Raspadori 0:1. 52. Dimarco 0:2.

Bemerkungen: Ungarn bis 75. mit Adam Szalai (Basel/verwarnt), ab 75. mit Bolla (Grasshoppers).

(dab/sda)