Vermummte deutsche Fans stürmten vor dem Spiel in London einen Pub in Wembley. screenshot:twitter

Deutsche Fans stürmen Londoner Pub vor dem Spiel in Wembley

Unschöne Szenen vorm Fussballklassiker England gegen Deutschland: Hunderte deutsche Fans haben englische Fans vor Anpfiff attackiert und verletzt.

Vor Anpfiff des Nations-League-Duells zwischen England und Deutschland haben deutsche Hooligans einen Pub in der Nähe des Wembley-Stadions gestürmt, verwüstet und Gäste verletzt. Das berichten mehrere Augenzeugen in den sozialen Medien. Demnach ist eine vermummte, mit Macheten und Schlagringen bewaffnete Gruppe von etwa 100 Personen in den Biergarten des Green Man Pub in Wembley eingefallen und hat für Angst und Schrecken gesorgt. Die Polizei schritt zügig ein und nahm mehrere Angreifende fest.

«Ich trinke nur entspannt ein paar Pints im Green Man und aus dem Nichts stürmen 100 bewaffnete Deutsche hinein und attackieren Kinder und ältere Frauen», berichtet ein von der «Daily Mail» zitierter Augenzeuge. Eine Person beschreibt die Szenerie wie folgt: «Die englischen Fans hatten einfach nur eine gute Zeit, als vermummte Hooligans hinterhältig diesen bei Familien so beliebten Pub überfielen. Menschen wurden verletzt, die Reiterstaffel der Polizei traf schnell ein».

Video: watson/lucas zollinger

Die Londoner Polizei erklärte in einer Mitteilung: «Gegen 17.50 Uhr Ortszeit wurden die Beamten auf eine Unruhe im Aussenbereich eines Pubs in Wembley aufmerksam. Die Beamten reagierten schnell und trennten die involvierten Gruppen. Mehrere Festnahmen wurden getätigt.»

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) hat sich bislang nicht zu der heimtückischen Attacke geäussert. (t-online/dsl)