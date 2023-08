Ditaji Kambundji (ganz rechts) fliegt dem WM-Final entgegen. Bild: keystone

Ditaji Kambundji steht im WM-Final +++ Bestmarke und Freudentränen bei Angelica Moser

Kambundji schafft Final-Qualifikation

Ditaji Kambundji steht über 100 m Hürden an den Weltmeisterschaften in Budapest im Final vom Donnerstagabend (21.25 Uhr). In 12,50 Sekunden erreichte die um zehn Jahre jüngere Schwester von Mujinga Kambundji den fünftbesten Wert aller Finalistinnen, zeitgleich mit Danielle Williams aus Jamaika. Die Amerikanerin Kendra Harrison war in 12,33 Sekunden die Schnellste.

Der Halbfinal von Ditaji Kambundji. Video: SRF

Die EM-Dritte von München lieferte im entscheidenden Moment erneut eine sehr starke Leistung ab. Sie kam bis auf drei Hundertstel an den Schweizer Rekord heran, den sie bei der WM-Hauptprobe in Bern aufgestellt hatte. Ihren Aufwärtstrend unterstreicht auch die Tatsache, dass sie als einzige Europäerin im Final steht.

«Es ist unglaublich schön. Ich freue mich riesig auf morgen. Gestern war es ein sauberer, Sicherheitslauf. Heute habe ich riskiert, bin aggressiver gelaufen. Dass es trotzdem sehr sauber war, freut mich stark. Ich konnte pushen, aber habe mich nie unsicher gefühlt. Das Warten auf dem Lucky-Loser-Sofa war ok, weil ich zufrieden war mit meiner Zeit. Morgen werde ich geniessen, aber versuche auch, anzugreifen und schnell zu laufen. In einem Final ist alles möglich. Es gehört zu einer gesunden Einstellung, dass man diese Medaillen holen will.» Ditaji Kambundji.

Moser überzeugt mit Bestmarke

Angelica Moser überzeugte an der WM im Budapest mit einem starken 5. Rang. Mit 4,75 m egalisierte sie ihre persönliche Bestleistung aus der Halle – und schaffte die Limite für die Olympischen Spiele in Paris. Die 25-jährige Zürcherin erreichte an ihrer bereits fünften WM ein Bestresultat an globalen Titelkämpfen. 2021 hatte sie sich in der Halle als Europameisterin feiern lassen.

Angelica Mosers Sprung auf 4,75. Video: SRF

«Es war super. Es macht extrem Spass und ich bin überglücklich, diese Höhen zu überspringen nach den letzten zwei Jahren und dem schweren Unfall von damals. Es war ein sehr guter Sprung, technisch für meine Verhältnisse wirklich schön. Diese Emotionen sind einfach unglaublich, noch schöner, wenn man sie mit Familie und Coach teilen kann. Diese Leistung zeigt, was eine Saison ohne Verletzung bringen kann.» Angelica Moser

Vor einem Jahr an der WM in Eugene hatte die Schweizerin nach einer von Verletzungen geprägten Saison mit Platz 8 (4,60 m) das Optimum herausgeholt. Nun bot sie verletzungsfrei erneut einen Wettkampf im oberen Bereich ihrer Möglichkeiten. Im SRF-Interview zeigte sich Moser überglücklich über ihre Leistung und kämpfte zwischenzeitlich auch mit den Tränen.

Mosers Emotionen beim Interview. Video: SRF

Moser zeigte sich nervenstark. Die 4,65 m meisterte sie im zweiten, die 4,75 m im dritten Versuch. Die Schweizer Rekorde hält weiterhin Nicole Büchler mit 4,78 m im Freien und 4,80 m in der Halle. (abu/sda)