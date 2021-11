Es kommt wenig überraschend: Murat Yakin wird wohl über 2022 Nati-Trainer bleiben. Bild: keystone

Vertragsverlängerung steht an: Yakin soll bis 2024 Nationaltrainer bleiben

Der Vertrag des Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin soll nach der erfolgreich überstandenen Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar verlängert werden, und zwar gemäss übereinstimmenden Medienberichten gleich bis ins Jahr 2024. Dannzumal findet im Sommer die Europameisterschaft in Deutschland statt.

Yakin, der nach sieben Partien mit dem Nationalteam vier Siege und drei Unentschieden vorzuweisen hat, erhielt im August als Nachfolger von Vladimir Petkovic einen vorerst befristeten Vertrag bis Ende dieses Jahres. Damals schrieb der SFV in seiner Mitteilung, dass der Kontrakt eine «Option auf Verlängerung» beinhalte, im Falle einer Teilnahme an der Endrunde in Katar war damit eine Verlängerung bis Ende 2022 gemeint.

Und ebenfalls schon vor drei Monaten waren beim SFV Stimmen zu vernehmen, dass der Verband den Weg mit Yakin sowieso weitergehen wolle – selbst bei einem Scheitern in der WM-Qualifikation.

Yakin selbst äusserte sich gestern gegenüber dem SRF folgendermassen dazu: «Für mich war der Vertrag bislang nicht wichtig. Es war für mich bereits eine grosse Genugtuung Nati-Trainer zu sein. Zusammen gehen wir den Weg jetzt weiter. Wir werden wohl bald zusammensitzen und eine Lösung finden.» (pre/sda)