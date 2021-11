Die Schweiz löst das WM-Ticket – der historische Abend in 50 Bildern

Die Schweiz hat sich für die Fussball-WM 2022 in Katar qualifiziert. Zum fünften Mal in Folge wird sie damit an den Weltmeisterschaften dabei sein. Die Nati schlug Bulgarien 4:0, während gleichzeitig Europameister Italien in Nordirland nur ein torloses Unentschieden erreichte.

Vor dem Spiel

Ein Fahnenmeer im Luzerner Stadion:

Bild: keystone

Johan Djourou, Stephan Lichtsteiner und Admir Mehmedi werden aus der Nati verabschiedet:

Bild: keystone

Xherdan Shaqiri wird geehrt: Gegen Bulgarien bestreitet der Offensivspieler sein 100. Länderspiel

Bild: keystone

Mehr Länderspiele als «Shaq» bestritten nur Heinz Hermann (118), Alain Geiger (112), Stephan Lichtsteiner (108) und Stéphane Chapuisat (103) Bild: keystone

Murat Yakin klatscht nach der Nationalhymne – der stets coole Nationaltrainer wirkt ein wenig angespannter als auch schon

Bild: keystone

Zeitgleich in Belfast: Die Schweiz hofft, dass Nordirland dem Nati-Konkurrenten Italien zumindest einen Punkt abknöpft

Bild: keystone

Diese Startelf schickt Murat Yakin ins «Endspiel» um die WM-Qualifikation:

Bild: keystone

Die 1. Halbzeit

Die Schweiz ist rasch drin im Spiel, Ruben Vargas stellt die Bulgaren mit seinem Speed oft vor Probleme

Bild: keystone

Auch Noah Okafor beschäftigt die Gegenspieler regelmässig

Bild: keystone

Doch es will kein Tor fallen, die gefühlt 100 Schweizer Eckbälle führen zu nichts

Bild: keystone

Freund und Feind schaut dem Ball nach einem Okafor-Schuss hinterher – er wird an den Pfosten klatschen

Bild: keystone

Nicht nur Vargas bleibt in dieser Szene der Torjubel im Hals stecken

Bild: keystone

Immerhin passt das Resultat in Belfast aus Schweizer Sicht: Auch dort steht es zur Pause noch 0:0

Bild: keystone

2. Halbzeit

Die Erlösung! Okafor köpft in der 48. Minute nach Shaqiris Flanke zum 1:0 ein

Bild: keystone

Für den 21-jährigen Basler ist es im dritten Länderspiel das erste Tor

Bild: keystone

Ob dieser Deal zustande kam?

Bild: keystone

Spieler und Fans feiern das 1:0

Bild: keystone

Und jetzt läuft's: Ruben Vargas schiesst in der 57. Minute das 2:0

Bild: keystone

Der Innerschweizer aus Adligenswil hat als Ex-FCL-Spieler in Luzern ohnehin ein Heimspiel

Bild: keystone

Die Kollegen auf dem Feld feiern Vargas für sein Tor ebenso …

Bild: keystone

… wie die Ersatzspieler Bild: keystone

Und die Stimmung erreicht einen neuen Höhepunkt:

Bild: keystone

Der Captain wird zum Heimwerker-King: Shaqiri richtet das Cornerfähnli, das beim Torjubel von der Stange fiel

Bild: keystone

Weiter geht die Tore-Show – aber Mario Gavranovics vermeintliches 3:0 zählt nicht

Bild: keystone

Trotzdem rückt Katar näher, weil jeder spürt: Heute geht noch was

Bild: IMAGO / Roger Albrecht

Dann jubelt Cedric Itten unmittelbar nach seiner Einwechslung – aber auch sein Tor zählt nicht

Bild: keystone

Aber jetzt zählt es endlich! Ittens Kopfballtreffer zum 3:0 in der 72. Minute

Bild: keystone

Shaqiri wartet schon mit ausgestreckten Armen auf den Torschützen

Bild: keystone

Nun zappen wir vermehrt zu «Rai Uno», wo Nordirland-Goalie Bailey Peacock­-Farrell den Kasten weiter sauber hält

Bild: keystone

Luzern ist längst ein Tollhaus

Bild: keystone

Den Schlusspunkt setzt mit Remo Freuler ein anderer Ex-FCL-Spieler – er trifft in der Nachspielzeit zum 4:0

Bild: keystone

Und natürlich lässt er sich dafür feiern

Bild: keystone

Nun ist klar: Italien kann das nicht mehr aufholen

Bild: keystone

Die Azzurri müssen versuchen, sich im März via Playoffs für die WM zu qualifizieren

Bild: keystone

Shaqiri erhält kurz vor dem Ende eine Standing Ovation. Die Schweiz feiert schon, während das Spiel noch läuft

Bild: keystone

Und dann ist es aus! Die Schweiz qualifiziert sich für die WM 2022!

Bild: keystone

Auf der Schweizer Bank gibt es kein Halten mehr

Bild: keystone

Während die Bulgaren sich geschlagen in die Kabine verziehen, wird der Rasen zur Partyzone

Bild: keystone

Die Feier

Bilder sagen mehr als Worte:

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: IMAGO / Roger Albrecht

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone