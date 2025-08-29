recht sonnig20°
Europa League: Auf diese Team treffen Basel und YB

epa12325007 Ermedin Demirovic of Stuttgart (R) celebrates after scoring with team mate Tiago Tomas (L) during the German DFB Cup first round soccer match between Eintracht Braunschweig and VfB Stuttga ...
Basel und YB treffen in der Europa League auf Stuttgart.Bild: keystone

Europa-League-Auslosung: YB und Basel treffen beide auf Aston Villa und Stuttgart

29.08.2025, 13:2429.08.2025, 14:35
BaselYoung BoysLausanneSo geht es weiterDer Modus-Reminder

Basel

  • Aston Villa (Heim)
  • Red Bull Salzburg (Auswärts)
  • Viktoria Pilsen (Heim)
  • Lyon (Auswärts)
  • Steaua Bukarest (Heim)
  • Freiburg (Auswärts)
  • Stuttgart (Heim)
  • Genk (Auswärts)

Der FC Basel empfängt in der Ligaphase der Europa League mit dem VfB Stuttgart und Aston Villa zwei attraktive Gegner im St.-Jakob-Park. Des weiteren wurden dem Schweizer Meister am Freitag in Monaco der SC Freiburg, Olympique Lyon, Salzburg, Viktoria Pilsen, Steaua Bukarest und der KRC Genk zugelost.

epa11962188 Players of FCSB pose for a family picture ahead of the UEFA Europa League round of 16, 2nd leg soccer match between Olympique Lyonnais against FCSB, in Lyon, France, 13 March 2025. EPA/MOH ...
Auch Steaua Bukarest spielt gegen beide Schweizer Vertreter.Bild: keystone

Young Boys

  • Lille (Heim)
  • Aston Villa (Auswärts)
  • Lyon (Heim)
  • PAOK (Auswärts)
  • Ludogorets (Heim)
  • Steaua Bukarest (Auswärts)
  • Panathanaikos (Heim)
  • Stuttgart (Auswärts)
YB&#039;s captain and goalkeeper David von Ballmoos leads his team onto the pitch prior to the Uefa Champions League soccer match between Switzerland&#039;s BSC Young Boys and England&#039;s Aston Vil ...
YB und Aston Villa trafen im letzten Jahr in der Champions League aufeinander.Bild: keystone

Auch die Young Boys bekommen es - wie schon im Vorjahr - mit Aston Villa und Stuttgart zu tun. Die weiteren Gegner der Berner sind Lille, ebenfalls Olympique Lyon und Steaua Bukarest, PAOK Saloniki, Ludogorez Rasgrad und Panathinaikos Athen.

Lausanne

  • Fiorentina (Heim)
  • Lech Posen (Auswärts)
  • Omonoia Nikosia (Heim)
  • KuPS Kuopio (Auswärts)
  • Breidablik (Heim)
  • Hamrun Spartans (Auswärts)

Lausanne-Sport kann sich in der Conference League auf ein attraktives Heimspiel gegen die AC Fiorentina freuen.

Dies ergab die Auslosung am Freitag in Monte Carlo. Wann die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler den italienischen Serie-A-Klub empfängt, ist noch offen.

Die zwei weiteren Heimspiele wird Lausanne gegen Omonia Nikosia aus Zypern und Breidablik Kopavogur aus Island bestreiten. Auswärts geht es nach Polen, Finnland und Malta. Die Gegner in diesen Partien sind Lech Posen, KuPS Kuopio und die Hamrun Spartans.

Die Spartaner kommen! Malta feiert seine Fussballhelden aus Hamrun

So geht es weiter

Der erste Spieltag der Europa League findet am 24. und 25. September statt. Die Ligaphase endet am 29. Januar 2026. Die Conference League startet am 2. Oktober. Der sechste und letzte Spieltag der Ligaphase findet am 18. Dezember statt. Die genauen Spieldaten werden spätestens am Sonntag bekannt.

Der Modus-Reminder

Seit der letzten Saison kommen die europäischen Wettbewerbe mit einem neuen Modus daher. Darum hier nochmals eine kurze Auffrischung, wie der Modus ist mittlerweile funktioniert.

  • In der Europa League gibt es statt sechs Gruppenspielen gegen drei verschiedene Gegner, acht Partien gegen acht unterschiedliche Teams – zwei aus jedem Auslosungstopf. Der einzige Unterschied in der Conference League ist, dass es weiterhin nur sechs Spiele gibt.
  • Statt acht Tabellen gibt es nur noch eine. Am Ende der Ligaphase stehen die acht besten Teams direkt im Achtelfinal, die schwächsten zwölf Teams scheiden aus und die restlichen duellieren sich in einer Zwischenrunde um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze.
Von Basel, YB und Lausanne braucht es Exploits, sonst wird die Schweiz durchgereicht
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 54
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2025/26: Lausanne-Sport schafft den Sprung in die Conference League – dank einem überzeugenden 1:0-Auswärtssieg bei Millionenklub Besiktas Istanbul.
quelle: keystone / erdem sahin
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
