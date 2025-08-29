Basel und YB treffen in der Europa League auf Stuttgart. Bild: keystone

Europa-League-Auslosung: YB und Basel treffen beide auf Aston Villa und Stuttgart

Basel

Aston Villa (Heim)

Red Bull Salzburg (Auswärts)

Viktoria Pilsen (Heim)

Lyon (Auswärts)

Steaua Bukarest (Heim)

Freiburg (Auswärts)

Stuttgart (Heim)

Genk (Auswärts)

Der FC Basel empfängt in der Ligaphase der Europa League mit dem VfB Stuttgart und Aston Villa zwei attraktive Gegner im St.-Jakob-Park. Des weiteren wurden dem Schweizer Meister am Freitag in Monaco der SC Freiburg, Olympique Lyon, Salzburg, Viktoria Pilsen, Steaua Bukarest und der KRC Genk zugelost.

Auch Steaua Bukarest spielt gegen beide Schweizer Vertreter. Bild: keystone

Young Boys

Lille (Heim)

Aston Villa (Auswärts)

Lyon (Heim)

PAOK (Auswärts)

Ludogorets (Heim)

Steaua Bukarest (Auswärts)

Panathanaikos (Heim)

Stuttgart (Auswärts)

YB und Aston Villa trafen im letzten Jahr in der Champions League aufeinander. Bild: keystone

Auch die Young Boys bekommen es - wie schon im Vorjahr - mit Aston Villa und Stuttgart zu tun. Die weiteren Gegner der Berner sind Lille, ebenfalls Olympique Lyon und Steaua Bukarest, PAOK Saloniki, Ludogorez Rasgrad und Panathinaikos Athen.

Lausanne

Fiorentina (Heim)

Lech Posen (Auswärts)

Omonoia Nikosia (Heim)

KuPS Kuopio (Auswärts)

Breidablik (Heim)

Hamrun Spartans (Auswärts)

Lausanne-Sport kann sich in der Conference League auf ein attraktives Heimspiel gegen die AC Fiorentina freuen.

Dies ergab die Auslosung am Freitag in Monte Carlo. Wann die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler den italienischen Serie-A-Klub empfängt, ist noch offen.

Die zwei weiteren Heimspiele wird Lausanne gegen Omonia Nikosia aus Zypern und Breidablik Kopavogur aus Island bestreiten. Auswärts geht es nach Polen, Finnland und Malta. Die Gegner in diesen Partien sind Lech Posen, KuPS Kuopio und die Hamrun Spartans.

So geht es weiter

Der erste Spieltag der Europa League findet am 24. und 25. September statt. Die Ligaphase endet am 29. Januar 2026. Die Conference League startet am 2. Oktober. Der sechste und letzte Spieltag der Ligaphase findet am 18. Dezember statt. Die genauen Spieldaten werden spätestens am Sonntag bekannt.

Der Modus-Reminder

Seit der letzten Saison kommen die europäischen Wettbewerbe mit einem neuen Modus daher. Darum hier nochmals eine kurze Auffrischung, wie der Modus ist mittlerweile funktioniert.