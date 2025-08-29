freundlich13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Conference League: Malta dank den Hamrun Spartans im Europacup dabei

Die Spartaner kommen! Malta feiert seine Fussballhelden aus Hamrun

Fussballzwerg Malta stellt ein Team in der Gruppenphase der Conference League. Die Hamrun Spartans sorgen für euphorische Jubelfeiern auf der kleinen Mittelmeerinsel.
29.08.2025, 08:2529.08.2025, 08:25
Ralf Meile
Ralf Meile
Mehr «Sport»

Die Conference League ist ja für manch einen Fussballpuristen der schönste der drei Europacup-Bewerbe. Während in der Champions League Jahr für Jahr die immer gleichen Real Madrids, Manchester Citys und Bayern Münchens dieser Fussballwelt aufeinandertreffen, ist die Teilnehmerliste der Conference League stets eine kleine Wundertüte.

In diesem Jahr öffnen wir sie und heraus kommen: die Hamrun Spartans. Erstmals überhaupt ist ein Klub aus Malta in der Gruppenphase eines Europacups vertreten. Ein 2:2 im lettischen Riga gegen einen Klub mit dem kryptischen Namen FK RFS reichte dem maltesischen Meister am Donnerstagabend nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel für die Qualifikation.

Der Erfolg in der Ferne wurde in der Heimat tüchtig gefeiert. Eine Strasse in Hamrun, die mit der Hauptstadt Valletta verwoben ist, war in ein Public Viewing verwandelt worden.

Dank Zeman-Philosophie nach oben

Es ist ein Team aus No-Names des internationalen Fussballs, das diesen Erfolg geschafft hat. Den höchsten Martkwert auf Transfermarkt besitzt mit 400'000 Euro ein 29-jähriger Litauer, bloss drei maltesische Nationalspieler deuten nicht darauf hin, dass hier ein Klub die halbe Liga zusammengekauft hat.

Der Geschäftsmann Joseph Portelli hatte den Klub vor sechs Jahren übernommen und damals seine Vision präsentiert, es mit den Hamrun Spartans in die Europacup-Gruppenphase zu schaffen. «Anfangs wurden solche Äusserungen als unrealistisch abgetan, aber am Donnerstag hat die Mannschaft diesen Traum verwirklicht», schrieb die «Times of Malta». Zuletzt wurden die Spartans drei Mal in Folge Meister.

Portelli professionalisierte die Strukturen und fand mit Giacomo Modica den richtigen Trainer. Der 61-jährige Italiener war jahrelang der Assistent des legendären Zdenek Zeman und setzt auf Fitness, Disziplin und hohes Pressing. «Seine Philosophie ist von Zeman beeinflusst und basiert auf körperlicher Intensität. Der Ball soll mit möglichst wenig Ballberührungen nach vorne gelangen», beschreibt es der Geschäftsführer des Klubs, Marcel Bonnici. «Es ist kein Stil, der auf technischer Brillanz basiert, sondern auf Einsatz und Zielstrebigkeit.»

Mit dem historischen Erfolg verlässt Maltas Fussballverband eine «Zwergen-Gruppe». Nun warten von allen europäischen Verbänden nur noch jene von Andorra, San Marino und Montenegro darauf, einmal in einer Europacup-Gruppenphase vertreten zu sein.

Mal schauen, womit uns die Wundertüte Conference League im nächsten Jahr überraschen kann.

Der spannende Mix, der das kleine Mjällby vom Meistertitel träumen lässt
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 54
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2025/26: Lausanne-Sport schafft den Sprung in die Conference League – dank einem überzeugenden 1:0-Auswärtssieg bei Millionenklub Besiktas Istanbul.
quelle: keystone / erdem sahin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Reto muss das «Matterhorn» erklimmen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen
4
Dieser junge Schweizer hat mit einem Sprung von einer Klippe einen Weltrekord gebrochen
5
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
Meistkommentiert
1
Woltemade vor Überraschungswechsel zu Newcastle +++ Schmidt leihweise von Leeds zu Bremen
2
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
3
Fahrausweis, Alkoholkauf: So verändert die E-ID unseren Alltag
4
Wick wechselt innerhalb der Liga ++ Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger
5
War dein Name im Trend? Finde es mit unserem Namenstool heraus
Meistgeteilt
1
USA beenden Zollfreiheit für Pakete aus aller Welt
2
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
3
Eine Regenwalze zieht über die Schweiz: Hier wird es heute besonders nass
4
Hockey-Frauen schlagen Schweden klar +++ Vine gewinnt erste Vuelta-Bergetappe solo
5
Kinder an Schule erschossen – laut US-Ministerin stand «Tötet Donald Trump» auf Waffe
4 Schweizer Klubs starten in die Champions Hockey League – das willst du wissen
Etwas weniger als zwei Wochen vor dem Saisonstart der National League beginnt die Champions Hockey League. Das gibt es in der Saison 2025/26 zu wissen.
Die Champions Hockey League (CHL) ist – analog zur Champions League im Fussball – der höchste Wettbewerb für Klubmannschaften im europäischen Eishockey. Dieses Jahr treten Mannschaften aus der Schweiz, Schweden, Finnland, Tschechien, Deutschland, Österreich, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Italien, Polen und Grossbritannien gegeneinander an.
Zur Story