Schon wieder ein frühes Tor für Brentford: Bryan Mbeumo (l.) jubelt bereits nach 37 Sekunden. Bild: www.imago-images.de

Die Blitzstarter der Premier League – Brentford baut verrückte Torserie aus

Im englischen Fussball wurde zuletzt viel über «dunkle Künste» gesprochen, weil Pep Guardiola Arsenal derer bezichtigt hatte. Die «Gunners» hatten gegen sein Manchester City kaum am Spiel teilgenommen und sich fast vollständig auf die Defensivarbeit konzentriert. Nach dem Platzverweis kurz vor der Pause kam Arsenal lediglich noch auf zehn Prozent Ballbesitz, kassierte aber trotzdem erst in der 98. Minute das Tor zum 2:2-Endstand.

Möglicherweise sollte man die «dunkle Magie» derzeit aber bei einem anderen Premier-League-Klub vermuten. Denn Brentford traf am Samstag im dritten Ligaspiel in Serie innerhalb der ersten Minute. Nachdem Yoane Wissa bei Manchester City und Bryan Mbeumo in Tottenham jeweils nach 23 Sekunden getroffen hatten, erzielte Mbeumo dieses Mal 37 Sekunden nach Anpfiff das 1:0 für die «Bees».

#PremierLeague #Brentford #Fussball #Statistik #Kurios #Zeit ♬ Originalton - SkySportDE @skysportde Unglaublich - die Serie geht weiter! Dieses Mal rappelt es nach 37 Sekunden ⏱️🔥 4. Spieltag: Tor nach 23 Sekunden gegen City 5. Spieltag: Tor nach 23 Sekunden gegen Tottenham 6. Spieltag: Tor nach 37 Sekunden gegen West Ham 👉🏼 Brentford ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Premier League, die in drei aufeinanderfolgenden Spielen in der ersten Minute ein Tor erzielt hat. [OPTA] #BREWHU

Erneut spielte Brentford kurz nach dem Anstoss einen langen Ball in die gegnerische Hälfte und konnte in der Folge die Unruhe beim Gegner ausnutzen. Erstmals in der Geschichte der Premier League traf damit ein Team dreimal in Serie innerhalb der ersten Spielminute.

Dass dies ausgerechnet Brentford gelingt, ist nicht völlig überraschend. Das Team von Thomas Frank gilt als Vorreiter in der Datenanalyse und hatte schon in der Vergangenheit viel Erfolg bei Standards. Nun zählen zu den Spezialitäten des Klubs aus dem Westen von London, der schon seit Längerem einen Standardtrainer beschäftigt, auch Blitzstarts bei eigenem Anstoss.

Vielleicht sollten sich die Gegner in Zukunft bereits beim Münzwurf vor dem Spiel besonders Mühe geben, um zu verhindern, dass Brentford zu Beginn den Ball hat. Wobei, viel gebracht haben die frühen Tore den «Bees» nicht. Lediglich einen Punkt sicherte sich Brentford in den letzten drei Partien. (nih)