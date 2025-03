Schwacher Embolo und durchzogene Debütanten: Die Nati-Noten dem 1:1 in Nordirland

Im ersten Spiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft testet Coach Murat Yakin neue Namen und solche, die noch nicht oft bei der Nati dabei waren. Überzeugen kann dabei kaum einer. Vor allem aber von den arrivierten Kräften kommt zu wenig.

Gregor Kobel: Note 4,5

Hat erst nichts zu tun – dann verwandelt Price einen Freistoss. Damit geht Kobels Fluch, dass er in der Nati nicht zu Null spielen kann, weiter. Kann sich dennoch ein, zwei Mal auszeichnen.

Isaac Schmidt: Note 3,5

Der Leeds-Legionär ist einer von zwei Debütanten, die von Beginn an ran dürfen. Seine mangelnde Spielpraxis ist ihm anzumerken. Er ist zwar bemüht, fällt aber erst mit seinem Abschluss-Versuch in der 39. Minute auf. Kommt nach der Pause zu einem weiteren Abschuss, der geblockt wird.

Stefan Gartenmann: Note 4

Vom 28-jährigen Debütanten forderte Yakin Leader-Qualitäten und Physis. Durch den Einsatz Letzterer verschuldet er jenen Freistoss, den Price zum 1:0 versenkt. Beweist aber auch, dass er gute, öffnende Pässe in die Tiefe spielen kann.

Cédric Zesiger: Note 4,5

Bekommt früh die nordirische Härte zu spüren. Lässt sich trotz blutiger Nase nicht aus dem Konzept bringen und rettet in der 25. Minute nach einem Absprachefehler mit Gartenmann gerade noch. Ohnehin einer der besseren Schweizer.

Ricardo Rodriguez: Note 4,5

In einer Abwehr voller eher unbekannter Gesichter ist das Nati-Urgestein die gewohnte Besetzung hinten links. Verbucht einen Assist.

Denis Zakaria: Note 3

Der Monaco-Captain bleibt ohne Zugriff auf das Spiel.

Vincent Sierro: Note 4

Köpft die Schweiz in der 29. Minute zurück in die Partie. Es ist sein erstes Nati-Tor. Abgesehen von einem Luftloch, das er schlägt, ist okay, was er zeigt.

Dan Ndoye: Note 3,5

Beginnt im rechten Couloir, tauscht aber immer wieder mit Vargas die Positionen. Auf beiden Seiten ohne grosse Szenen.

Michel Aebischer: Note 3

Auffällig, dass er sich immer wieder bis auf die Höhe der eigenen Abwehrspieler fallen lässt, um Bälle zu holen. Sonst fällt auf, dass ihm wenig einfällt.

Ruben Vargas: Note 3

Komplettiert die andalusische linke Seite, die er mit Rodriguez bildet. Ohne zählbare Aktion.

Breel Embolo: Note 2,5

Bei seiner Premiere als Nati-Captain dauert es satte 14 Minuten, bis er erstmals einen Ball berührt. Dass er diesen ins Niemandsland spielt, passt zu seinem Abend, an dem er weder Einfluss noch Ideen aufweisen kann.

Andi Zeqiri: Note 4,5

Kommt in der 59. Minute für Embolo und zu mehr Szenen als Letzterer. Guter Kopfball in der 78.. Auch sonst belebt er die Offensive.

Joel Monteiro: Note 3,5

Ersetzt ab der 59. Minute Vargas und bleibt wie sein Vorgänger blass.

Fabian Rieder: Note 3,5

Wird in der 59. Minute für Aebischer eingewechselt und fällt kaum auf.

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Lucas Blondel (68. Minute für Schmidt), Alvyn Sanches (68. Minute für Ndoye), Djibril Sow (88. Minute für Sierro).

