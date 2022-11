Vor Valencia gelangen nur Eusebio für Portugal (1966), Paolo Rossi für Italien (1982) und dem Russen Oleg Salenko (1994) sechs WM-Treffer in Folge für ihr Land zu erzielen. Ein erlauchter Kreis an Topspielern, dem der Ecuadorianer nun angehört. In der Schlussphase der Partie gegen die Niederlande musste Valencia mit der Bahre vom Platz transportiert werden, dies schmälert seine herausragende Leistung und Torquote natürlich nicht.

Auch die Nati machte bei der WM 2014 in Brasilien Bekanntschaft mit Enner Valencia. Damals traf der Stürmer zum zwischenzeitlichen 1:0 für Ecuador. Mit einem Kopfball nach einem Freistoss überwand er Diego Benaglio. Am Ende gewann die Nati das Spiel dennoch mit 2:1.

Bereits im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar traf Valencia doppelt. Zunächst per Penalty zur 1:0-Führung, später liess er per Kopf das 2:0 folgen. Ein weiterer Treffer wurde ihm gleich zu Beginn wegen eines Offside verwehrt.

Mit seinem Tor zum 1:1 gegen die Niederlande sicherte Valencia Ecuador nicht nur einen Punkt, der Stürmer ist nun auch für die letzten sechs Treffer der Südamerikaner an WM-Endrunden verantwortlich. Zwischen seinen sechs Toren hat kein anderer Ecuadorianer an einer WM getroffen.

Die Niederlande startete damit perfekt in die Partie, verpasste es allerdings im Anschluss, an den guten Start anzuknüpfen. Ganz im Gegenteil, die «Elftal» lies im Gegensatz zum ersten Spiel gegen den Senegal viel mehr zu. So kam Ecuador bereits im ersten Durchgang zu zahlreichen Chancen.

Keiner schaut die WM? Mitnichten - nur Deutschland hat kein Interesse

Eine halbe Million Zuschauer lockte das Schweizer Startspiel bei SRF vor die TV-Geräte. Weniger als noch 2018 in Russland oder 2014 in Brasilien. In Deutschland ist derweil Katerstimmung angesagt, in Südamerika WM-Euphorie. Die grosse Übersicht.

Seit nunmehr sechs Tagen ist die WM in Katar in Gang. Das Interesse am Grossanlass hält sich im deutschsprachigen Raum in Grenzen. Dies verdeutlichen die TV-Zahlen. Während in Deutschland die Zuschauerzahlen teils drastisch sinken, bleiben die Einschaltquoten in der Schweiz konstanter.